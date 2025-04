Kivárnak a rendszámcserével a plug-in hibridesek, jó okuk van rá

Egyelőre nem kapkodnak a plug-in hibridesek, hogy kifehérítsék a zöld rendszámaikat: a Belügyminisztérium honlapján fellelhető adatok szerint nagyjából a nullához közelít azoknak a tulajdonosok száma, akik ennek a kötelezettségüknek már eleget tettek – igaz, idejük még bőven van erre.

A kormány tavaly nyáron döntött arról, hogy 2024. szeptember elsejétől zöld rendszámot kizárólag a tisztán elektromos és nullaemissziós gépjárművek kaphatnak. A tárca statisztikáiból nagyjából az olvasható ki, hogy ez így is van, ugyanis az elmúlt fél évben 31 500 körül stagnált az 5N (növelt hatótávolságú), és 12 500 körül alakult hónapról hónapra az 5P (külső töltésű) környezetvédelmi osztályba sorolt járműveken a zöld rendszámok száma.

Ugyan új zöld rendszámot már tavaly szeptember óta nem kaphatnak ezek a járműtípusok, a már meglévő autók tulajdonosai 2026. november 30-ig kaptak haladékot arra, hogy lecseréljék a rendszámokat. Az adatokból az rajzolódik ki, hogy a kormányhivatalokat nem kezdték el megrohamozni, várhatóan kivárnak a legvégsőkig ezzel a feladattal.

Ez egyébként több szempontból is teljesen érthető.

Egyrészt azért, mert sok városban, így Budapesten is még mindig ingyen parkolhatnak a zöld rendszámos autók, ez a privilégium pedig 2027. január elsejéig ki is tart. Vagyis, ha valaki 2026 novemberében veszi csak le az autójáról a zöld rendszámot, akkor lényegében egy hónap ingyen parkolástól esik el, utána a tisztán elektromos autók után is fizetni kell a fővárosban. Ezzel egyébként néhányan vissza is éltek: szakértők szerint a vásárlók egy része úgy trükközött, hogy csak a zöld rendszám és az azzal járó kedvezmények miatt vett plug-in hibridet, de egyébként nem tölti az autót, hanem belsőégésű motorral jár.

A másik ok az, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium korábbi közleménye szerint a rendszámcsere költsége az autó tulajdonosát terheli a következők szerint: ha valakinek megfelelnek az eddigi karakterek a rendszámán, akkor a csere költsége 12 300 forint, azonban, ha valaki valami miatt új betű és számkombinációt igényel, akkor 14 500 forintot kell fizetnie.

Kérdés, hogyha mind a 43 ezer autós jövő novemberben próbál majd új rendszámot igényelni, az mennyire terheli le a kormányhivatalokat, miközben a jogszabály szerint elvileg 21 napon belül meg kellene kapnia mindenkinek az új vagy újragyártott rendszámot.

Semmiképp nem éri majd meg kicsúszni a határidőből, ha ugyanis egy arra jogosulatlan autót 2026. december elsejét követően zöld rendszám használatán kapnak, akkor a járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával a rendszámtábla cseréjéig vagy a jármű átrendszámozásáig ideiglenesen ki kell vonni a forgalomból.

Az érdeklődés és az árak is stagnálnak

Az autópiacon nem okozott különösebb felfordulást a plug-in hibridek rendszámát érintő jogszabály-módosítás, sőt, inkább növekedés érezhető a keresletben – derült ki a hasznaltauto.hu lapunknak megküldött adataiból.

A magyar piac egészét hirdetésszámban és megtekintésben lefedő oldal azt írta, idén januárban 8900, márciusban pedig 8400 felett volt az érdeklődések száma a hibridek iránt. Ez tavaly év végéhez viszonyítva körülbelül 20 százalékos növekedés, de negyedéves viszonylatban 22 százalékkal nőtt a kereslet a hibrid gépjárművek iránt 2024 első negyedévéhez képest, miközben a portálon feladott hirdetések darabszáma szinte azonos a bejelentés előtti időszakkal.

Ami az árakat illeti, az előző év hasonló időszakához viszonyítva itt sincs látványos változás: a hibridek általános ársávja 12 és 13 millió forint között mozgott tavaly év végén, ahogy idén is. Az átlagéletkor, valamint az átlagos futásteljesítmény viszont megnőtt a 2024-es számokhoz képest. Előbbi a tavalyi 4,2 évről idén 4,4 évre emelkedett, utóbbi 7 százalékkal nőtt, de viszonylag alacsony, 96 900 kilométer.

Közölték azt is, a 2025. január–márciusi adatok alapján összeállított népszerűségi listán 10-ből 6 helyet a Toyota foglal el – 8-at ha a Lexust is hozzávesszük. A legnépszerűbb modellek továbbra is a

C-HR,

a Corolla

és a RAV4.

A Prius átlagos futásteljesítménye 24 százalékkal nőtt, ami a modell tartósságát jelzi. A prémium szegmenst képviselő Lexus RX és NX modellek továbbra is stabilan jelen vannak a mezőnyben, miközben a Mitsubishi Outlander és a Ford Kuga is megőrizték helyüket a tíz legnépszerűbb hibrid autó között.

A belföldi használtautó-piac egyébként is dübörgött az év elején, a DataHouse legfrissebb előzetes adatai szerint márciusban minden eddiginél magasabban alakult az adásvételek száma: a hazai piacon az elmúlt hónapban mintegy 84 500 személygépkocsi cserélt gazdát.