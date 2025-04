Tiborcz Magyarnak: Kettőnk közül nem én írtam alá túlárazott szerződéseket egy állami cég nevében

– reagálta a 24.hu kérdésére levélben Tiborcz István arra, hogy Magyar Péter arról írt a Facebookon, hogy Orbán Viktor veje egy Gellért-hegyi ügyvédi irodán keresztül állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben.

Miniszterelnök elvtárs, miért akar a veje egy olyan ország állampolgára lenni, ahonnan nincs kiadatás Magyarországra? Más családtagjai is kérvényezetek második állampolgárságot? Esetleg ön is? Tiborcz István vagy Matolcsy Ádám ötlete volt a plusz állampolgárság? Ez az ügy is szóba került januárban az emírrel folytatott tárgyalásain, amikor Rákosrendezőt áron alul át akarta játszani arab befektetőknek? Innen is jelzem, hogy hiába szereznek újabb és újabb állampolgárságot, a TISZA-kormány minden érintett országgal (Egyesült Arab Emírség, Argentína, Csád, Thaiföld, stb.) meg fogja kötni a kiadatási egyezményeket. És ahogy tudja, a kormányváltás után újra lesz független ügyészség és bíróság. Magyarul: indul az út a börtönbe program.