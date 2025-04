Renner Erika: Félsiker lesz a törvénymódosítás

A kormány egy salátatörvényben módosítaná a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009-es törvényt. A jogszabályt egyebek mellett kiegészítenék azzal, hogy az elítélttel szemben áldozata a jövőben kérhetne végleges hatályú távoltartást. Ezt a lúgos orvos áldozata, Renner Erika és ügyvédje érte el Tuzson Bence igazságügyi miniszternél.

Gál András a Népszavának azt mondta: az áldozatvédelem jogi oldalát érintően elégedettek lesznek, ha a módosítás átmegy az Országgyűlésen. Renner Erika a lapnak azt mondta: a végleges távolságtartás mellett még két alapvető fontosságú kérésük került be a javaslatba,

ami már félsiker.

A végleges távoltartást a tervezet szerint a büntetőperben lehetne rögzíteni, már akkor kérheti az áldozat, de akinek az ügyében még az új jogszabály előtt született ítélet, mint az ő esetében, a büntetés-végrehajtási bíró is elrendelheti a feltételes szabadlábra helyezéskor. A kitöltött büntetés utáni szabaduláskor egy éven belül, polgári nem peres eljárásban kérheti majd a sértett a végleges távolságtartást. Ezt maga az áldozat is be tudja nyújtani – tette hozzá.

A másik fontos módosítás a tájékoztatáshoz való jog rögzítése, hiszen őt arról sem tájékoztatták, amikor Bene Krisztiánt szabadon akarták engedni, arról sem, amikor nem tették meg.

Most ebben is változás lesz: meg kell kapjam a bírói határozatot akkor is, ha az a döntés, hogy szabadlábra kerül, és akkor is, ha az a döntés, hogy nem.

A jövőben az áldozatnak meg kell kapnia a szabadon engedéskor meghozott határozatot, amiben leírják az elkövetőnek előírt magatartási szabályokat. Gál András és Renner Erika harmadik kérése az volt Tuzson Bencéhez, hogy az elkövető ne kaphassa meg áldozata nyilatkozatát. A feltételes szabadlábra helyezés elbírálása előtt ugyanis meghallgatják a sértettet, aki az új törvény alapján már jelezheti: nem akarja, hogy támadója megismerje véleményét.

Renner Erika szerint a törvények mögé fel kell állítani egy valódi áldozatvédelmi rendszert. Az egykor a bicskei áldozatokat is védő Gál András szerint az látható, hogy a kormány a jogalkotás terén elkötelezetten próbál javítani a sértettek és az áldozatok helyzetén, ám ezzel csak részsikert lehet elérni. A valódi megoldáshoz mindenképpen meg kell erősíteni létszámban, képzésben, forrásban és szemléletben a nyomozó hatóságokat. A szemléletváltás kapcsán érdemes felidézni, hogy korábban nyolc fideszes parlamenti képviselő küldte vissza a Renner Erikáról szóló könyvet. A Facebookon Cseh Katalin, a Momentum képviselője számolt be arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter is azok között volt, akiknek nem kellett Mérő Vera Lúg című könyve, noha a kormánytagok dedikált példányt kaptak.