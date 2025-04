Szijjártó testvérének cége ismét kapott egy pár milliót a Szerencsejáték Zrt. pénzosztásán

Mintegy 300 millió forintot szórt már szét idén az állami Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége, a pénzből pedig menetrend szerint részesedtek olyan cégek, amelyek a NER közelében működnek.

Az MSZP nemrégiben kiperelte ezeket a támogatási szerződéseket a cégtől és kiszámolta:

az elmúlt 10 évben több mint 22 milliárd forint jutott adományokra, ám ebből a Fideszhez köthető szervezetek és személyek közel 8 milliárd forinttal részesültek, míg a valóban rászorulóknak alig jutott.

A Hvg.hu megnézte azt is, hogy az idei összeget, a januári nettó 200 millió, és a februári további nettó 95 millió forintot milyen vállalkozások kapták. A Szerencsejáték Zrt. leánycége, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. összesen 13 céget tartott támogatásra érdemesnek, és kiderült, nem nagyon variálnak a támogatotti listával.

Az idei nagy nyertesek közt van a budaörsi repteret üzemeltető Aeroglobe Kft. nettó 45 millióval, amely tavaly is kapott 40 milliót. A családi cégcsoportba tartozó vállalkozás tulajdonosi köre megegyezik a Rogán Antalt, Habony Árpádot és Kövér Lászlót is reptető FLY-COOP Kft.-ével – ez a cég is többször kapott már Szerencsejáték-szponzorpénzt.

Januárban ugyanennyit, nettó 45 milliót kapott a Hazai Termék Kft. is – mondhatni menetrendszerűen, hiszen tavaly januárban is ugyanennyit ítéltek meg az agrárexpókat is szervező kiskőrösi egyszemélyes vállalkozásnak, amit korábban is minden évben, rendszeresen szponzorált a Szerencsejáték-cég.

Nettó 25 millióhoz jutott a TRP Hungary Kft. is, amely tavaly is kapott ugyanennyit. A cég a hazai autó- és motorsportélet aktív szereplője, tulajdonosai közt Őry Tamással és a feleségével, Szijjártó Saroltával, aki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter testvére.

Visszatérő szereplő a listán a Magyar Repülőterekért és Repülésért Alapítvány is, ám szemben a tavaly januári 10 millióval, most 40 milliót kapott. A Média a Családért Alapítvány most 25 milliót kapott.

5 milliót kaptak:

Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány ( Skrabski Fruzsina, Novák Katalin volt államfő barátja, tanácsadója),

volt államfő barátja, tanácsadója), Letteramanti Kft. ( Csáky-Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser – Juhász Ferenc költő lánya és Csáky Attila filmproducer felesége),

irodalmár, kulturális menedzser – költő lánya és filmproducer felesége), nagyvázsonyi Iratmentő Alapítvány ,

Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány.

A februárban kiosztott nettó 95 millióból pedig a legtöbb pénz, 50 millió forint a Magyar Úszó Szövetségnél landolt, de rendszeres támogatottként kapott 20 milliót a Szépművészeti Múzeum alapítványának cége, a Kultúra 2008 Művészeti és Szolgáltató NKft. is. A vitorlázó Vadnai Benjámint támogató Vadnai Olimpiai Felkészülési Alapítvány ezúttal a szokottnál többet, 10 millió forintot kapott.

Visszatérő támogatott a Hangos Szó Kft. is, amelyik ezúttal nettó 15 millióhoz jutott. Ez a cég áll a NER nem hivatalos himnuszának számító Nélküled című számot előadó Ismerős arcok nemzeti rockzenekar mögött, a tulajdonos az együttes basszusgitárosa, Galambos Nándor és a felesége.