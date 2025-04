Szijjártó szerint Donald Tumppal kitört a józan ész forradalma

– közölte az MTI szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Közép-európai Csúcstalálkozó című rendezvényen rámutatott, hogy az utóbbi években új világrend kezdett kialakulni a válságok nyomán, idén januárban azonban totális fordult áll be Donald Trump beiktatása nyomán azzal, hogy mostantól patrióta elnök áll a világ első számú szuperhatalmának számító Egyesült Államok élén.

Úgy vélekedett, hogy ezáltal a nemzetközi liberális mainstream „egy olyan mélyütést kapott, hogy még mindig kótyagosan járnak tőle”, mert az amerikai fejlemények megcáfolták az önmaguk exkluzivitásába vetett hitüket, azt hogy kizárólag a liberális fősodor lehet jó és sikeres.

– állította a politikus.

Majd rámutatott, hogy a régi-új amerikai elnök elkezdte beváltani a kampányígéreteit, véget akar vetni az ukrajnai háborúnak, közvetlen tárgyalásokat kezdett Oroszországgal, továbbá elzárta a más államok belügyeibe való bavatkozások pénzügyi forrásait, s kitört a józan ész forradalma is: az apa férfi, az anya nő, és az ember vagy férfinak vagy nőnek születik.

No war, no migration, no gender, ugye így lehet összefoglalni a józan ész forradalmát. És ez a Donald Trump-i stratégia egybevág a magyar stratégiával. … És ha most azt a kérdést tesszük föl, hogy mi a jövőbeli siker receptje, akkor egy egyszerű szóval lehet erre válaszolni, ez pedig a ’folytatás’. A jövőben is legyünk Donald Trump!