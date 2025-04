Hadházyék a Várat is útba ejtik a következő keddi tüntetésen

Zsinórban az ötödik héten is utcára hívja az embereket Hadháy Ákos független parlamenti képviselő, aki már a legutóbbi megmozdulás alkalmával bejelentette, hogy a jövő héten, április 15-én újabb tüntetés lesz.

Hadházy már a legutóbbi alkalommal is 24 órás demonstrációt szeretett volna, a rendőrség azonban nem engedélyezte, hogy ennyi időre birtokba vegyék az Erzsébet hidat, végül a 24-ből 12 óra lett. A képviselő már az itt elmondott beszédében is utalt rá, hogy elképzelhető, a következő alkalommal több különböző állomása lesz a demonstrációnak, így kicselezve a hatóságokat, és a jelek szerint a megoldás is megszületett erre:

Az Erzsébet hídon tartott demonstráció után felmegyünk a Várba és ott folytatjuk a gyűlést. Ezt a rendőrség tudomásul vette (…) Odafent a legkitartóbb, legelszántabb honfitársainkkal másnapig folytatjuk a tiltakozást, majd szerda délután visszamegyünk a hídra. Tehát SZERDÁN IS DOLGUNK VAN!

– jelentette ki legfrisebb posztjában a képviselő.

A tüntetések a gyülekezési jog korlátozását lehetővé tevő jogszabály elfogadása után indultak, Hadházy célja pedig az, hogy a megmozdulásokat addig folytatódjanak, amíg vissza nem vonják ezt az általa technofasisztának nevezett jogszabályt.

A képviselő a poszjában elismerte, vannak, akik szerint mindez már unalmas. Hogy ő mit gondol erről, azt elmondta a héten a 24.hu-nak adott interjújában.