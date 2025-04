10 millió forintot csalt ki kamuhirdetésekkel 35 embertől összesen egy férfi

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy somogyi férfival szemben, aki bő két év alatt több mint 10 millió forintot csalt ki valótlan online hirdetésekkel a vásárlóitól.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a büntetett élőéletű férfi 2022 októberében elhatározta, hogy különféle internetes oldalakon feladott hirdetésekkel tesz szert rendszeres jövedelemre. Az árukkal valójában nem rendelkezett, ennek ellenére volt, hogy csak előleget, de volt, hogy a megrendelt termék teljes vételárát elkérte a sértettektől, akik a legtöbb esetben átutalással fizettek.

A férfi egy online piactérre és két online apróhirdetési oldalra tette fel a hirdetéseit, amelyekben hirdetett eladásra szaloncukrot, edzőgépeket, súlyzókészletet, jakuzzit, futópadot, mobilházat is, de a legtöbb embert eladó dióbéllel vert át. A férfi a tevékenységét a tavaly novemberi őrizetbe vételéig folytatta. A bő két évig tartó csalássorozat alatt a vádlott 35 személyt csapott be, akiknek egyenként 5 ezer és 1 millió 370 ezer forint közötti, összesen pedig tízmillió forintot is meghaladó kárt okozott.

A férfi az utalásokat nyolc különféle bankszámlára kérte, ebből három a saját, míg öt az élettársa nevén volt. A nő tudott arról, hogy a számlájára érkező pénzek bűncselekmények elkövetéséből származnak, ennek ellenére a bankszámláit párja rendelkezésére bocsátotta. A nő számláira 18 átutalással több mint 6,5 millió forint érkezett, amelynek egy részét a nő készpénzben felvette és a párjának átadta.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit 22 rendbeli csalás bűntettével és 13 rendbeli csalás vétségével, míg az élettársát folytatólagosan jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosással vádolja.