Magyar Péter: Nyerni fogunk, a cél a kétharmad

„A legerősebb politikai közösség a Tisza Párt. A választást meg fogjuk nyerni, nem kicsit, nagyon: a cél a kétharmad” – mondta Magyar Péter kedden délután Szegeden, a Klauzál téren a Tisza Párt Nemzet Hangja nevű konzultációjához kapcsolódó országjárásán. A Telex tudósítása szerint a pártelnök hozzátette:

aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán Viktor hatalomban tartására szavaz.

Magyar utalt a miniszterelnök hétfői szegedi látogatására is, melyet nem hirdettek meg, a fideszes politikusok oldalán elérhető képek alapján szűk körben találkozott szimpatizánsokkal. Valaki be is kiabált a közönségből, hogy „tízen voltak”.

A Tisza elnöke az élelmiszerinfláció mértékét vetette össze a miniszterelnök és Lázár János vagyonával, és azt kifogásolta, hogy a kormánytagok 2028-ra, 2029-re ígérgetnek fejlesztéseket és beruházásokat, mert akkor már „nem osztanak nekik lapot”.

Örömét fejezte ki, hogy több százezren szavaztak már a Tisza konzultációján, köztük fiatalok, 16 évesek is, akik szerinte pontosan tudják, hogy milyen országban szeretnének – vagy nem szeretnének – élni. És 90 évesek is, akik nem magukért, hanem az unokáik érdekében szólaltak fel.