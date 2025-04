Orbán Balázs: A Nemzetközi Büntetőbíróság jelenlegi működése nem illeszkedik többé Magyarország békestratégiájába

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is megindokolta, miért lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Mint ismert, a magyar kormány a Benjamin Netanjahu látogatásának reggelén jelentette be, hogy hazánk kilép az ICC-ből, amelynek tagságával eddig is problémáink voltak. Az ICC az izraeli miniszterelnök ellen és a volt izraeli védelmi miniszter ellen tavaly novemberben elfogatóparancsot adott ki háborús bűncselekmények vádja miatt, így elvileg Magyarországra lépre Netanjahut le kellett volna tartóztatni a magyar hatóságoknak.

Orbán Balázs azt írta, a bíróság az elmúlt években több esetben is olyan döntést hozott, amellyel lezáratlan, folyamatban lévő konfliktusokba avatkozott be, megnehezítve ezzel a békét és a tartós lezárás lehetőségét, utalva Vlagyimir Putyin orosz elnökre, aki ellen 2023 márciusában adott ki elfogatóparancsot az ICC az ukrán gyerekek Oroszországba hurcolása miatt. Orbán szerint a bíróság visszaélt a tagállamok által belévetett bizalommal. „Ha folyamatban lévő háborús konfliktusokban részt vevő államok vezetőit elfogatóparanccsal sújtják, jogosan merül fel a kérdés, hogy azután miként lesz lehetőség a tárgyalásra és a tartós rendezésre” – írta, hozzátéve, hogy Magyarország nem ért egyet azzal, hogy politikai nyomásgyakorló eszközként használjanak fel nemzetközi bíróságokat.

Hazánkban – kihirdetés hiányában – eddig sem volt a belső jog része az ICC-t létrehozó nemzetközi egyezmény, a Római Statútum, így a kilépésünkkel a gyakorlatban semmilyen változás nem történik

– írta Orbán, megjegyezve, hogy a Földön élő emberek 63 százaléka olyan országban él, amelyik nem tagja az ICC-nek, hiszen a bírói testületnek olyan országok sem tagjai, mint Törökország, India, Kína, Oroszország, Izrael és az Egyesült Államok.

A Nemzetközi Büntetőbíróság jelenlegi működése nem illeszkedik többé Magyarország békestratégiájába. A nemzetközi szervezeti tagságunknak csak akkor van értelme, ha az a világban zajló háborús konfliktusok békés lezárásán dolgozik. Sajnálatos módon az ICC esetében ez már nem biztosított

– zárta gondolatait.