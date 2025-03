„Minden pénz Ukrajnába menne” – nemcsak egy szavazólapot kapunk majd, a kormány hét pontban felsorolja az ukrán uniós csatlakozás veszélyeit is

Hamarosan megkezdődik az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazási csomagok kézbesítése – jelentette be Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A borítékban többek között benne lesz egy papír, „amely a legfontosabb szempontokat és kockázatokat foglalja össze az ukrán csatlakozással kapcsolatban”. Vagyis ismerteti a kormány álláspontját. Hidvégi szerint

ezeket érdemes mindenkinek alaposan megfontolnia, mielőtt döntést hoz. Brüsszel már elmondta, miért érdeke Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozása, de a helyes döntéshez számba kell venni a magyar érdekeket is.

Az első szempont a pénzügyi kockázatok kérdése, „hiszen Ukrajna csatlakozásával Magyarország is nettó befizetővé válna. Megszűnnének a Magyarországnak járó uniós források, és minden pénz Ukrajnába menne” – közölte Hidvégi. Aki még ezután is igent mondana Ukrajna csatlakozására, az kap még egy kis segítséget a döntéshez. A kormány ugyanis felhívja a figyelmet az egészségügyi kockázatokra is. „Ukrajnában számos olyan védőoltás nem kötelező, amely Magyarországon igen” – mondta a fideszes politikus.

A szavazócsomagok kézbesítése április közepétől indul, és május végéig mindenki megkapja azokat. Június 20-ig lehet postán ingyenesen visszaküldeni.