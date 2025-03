„Egy árva fillér nélkül is kikerülhetnek az utcára” – rögös út vár a nagykorúvá váló állami gondozottakra

Ha az én gyerekem, mondjuk, elveszíti a munkáját, és addig albérletben lakott, akkor azt mondom neki: gyere haza, kisfiam, és amíg megtalálod az új munkádat, addig itthon tudsz enni, itt van a lakás, nem kell fizetned semmit, és ha talpra álltál, akkor elengedjük a kezed. Egy állami gondozott esetében viszont elég egyetlen rossz helyzet, és azonnal elbukott. Ő is pont ugyanolyan bajba kerül, mint a másik, csak az ő esetében nincsen meg az a szociális háló, ami megfogná, és onnan már nagyon nehéz fölállni

– fogalmazta meg lapunknak Illésné Áncsán Aranka, a Tűzcsiholó Egyesület elnöke a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiatalok életkezdésének talán legfontosabb problémáját. A legtöbb fiatal a 18. születésnapját követően még hosszú évekig élvezi a családi otthon kényelmét, és bőven a felnőtt életébe nyúlva is számíthat a család által nyújtott biztonsági hálóra – akkor is, ha csak különböző lakáshitelekről szeretné kikérni a szülei véleményét, de akkor is, ha nagyobb krízisekkel kell szembenéznie.

Az állami gondozásból kilépő fiataloknak viszont nem állnak rendelkezésére ilyen lehetőségek, amint a gyermekvédelmi rendszert elhagyják, gyakorlatilag az utcára kerülnek, önmaguk fenntartása pedig egyik pillanatról a másikra teljes mértékben a saját felelősségükké válik. A saját egzisztencia megteremtése azért is óriási kihívás, mivel az állami gondozás során általában nem történik meg a fiatalok önálló életre való felkészítése, legtöbbször olyan alapvető fontosságú kompetenciák is hiányoznak, mint a pénzkezelés.

Maradni még egy kicsit?

Az állami gondozottak számára a 18. születésnapjukat követően a törvény biztosít bizonyos lehetőségeket, melyeket igénybe véve az állam egy rövid ideig még támogathatja az életkezdésüket. Ezeknek három típusa van:

Utógondozói ellátás : amennyiben a fiatal önálló létfenntartása nem biztosított 21 éves koráig, a tanulmányai folytatása esetén maximum 25 éves koráig – kivételes esetben 30 éves koráig – utógondozói ellátást igényelhet. Ez biztosítja a fiatal számára a lakhatást, az étkezést, valamennyi költőpénzt és egyéb alapvető szükségleteket, azonban bizonyos kötelezettségekkel is együtt jár.

Utógondozás : ez a támogatási forma az előzővel ellentétben lakhatást nem, csupán egy személyre szabott tanácsadást jelent. A tanácsadást legfeljebb egy évig, otthonteremtési támogatás igénylése esetén a támogatás felhasználásának elszámolásáig lehet igénybe venni.

Otthonteremtési támogatás: az otthonteremtési támogatás a fiatal felnőtt lakhatásához biztosít egy bizonyos mennyiségű anyagi támogatást, melynek maximális összege jelenleg 1,9 millió forint.

Bár az utógondozói ellátás aránylag ideális kereteket tudna biztosítani egy stabilabb és biztonságosabb életkezdéshez, a nagykorúvá vált állami gondozottaknak csak egy kis hányada részesül benne.