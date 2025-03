Magyar Péter: Spórolunk a magyar költségvetésnek, beemeljük a valódi kérdéseink közé Orbánék kérdését

„Orbán Viktor hagyta jóvá 2023 decemberében az Unió vezetőivel közösen, hogy Ukrajna megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A miniszterelnök akkor senkitől sem kért felhatalmazást, most viszont sok milliárd forint közpénzért a magyar emberek megélhetését valóban érintő kérdésekről akarja elterelni a figyelmet” – így reagált Magyar Péter a miniszterelnök bejelentésére, miszerint véleménynyilvánító szavazást kezdeményez Ukrajna európai uniós tagságáról. A Tisza Párt vezetője szerint mindenki tudja, hogy Ukrajna egy háború sújtotta ország és „esélytelen, hogy a következő évtizedekben az Európai Unió tagja legyen. Ahogy Törökország sem lesz soha az Európai Unió tagja…”

Magyar Péter februárban jelentette be, hogy a Tisza márciusban népszavazást indít „a valódi Magyarországról”. Most azt írja, hogy:

A TISZA olyan kérdésekben kéri ki az emberek véleményét március 15. után, amelyek mindannyiunk életét érintik. Hogy spóroljunk a magyar költségvetésnek sok milliárd forintot, beemeljük a valódi kérdéseink közé Orbánék kérdését is és egyben kikérjük a magyar emberek véleményét hazánk uniós tagságáról is, hogy Orbán számára is világos legyen Magyarország valódi helye.