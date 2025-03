7,5 millió forintot zsákmányolt a telefonos csaló egy 81 éves nőtől

Még mindig sokszor sikerrel járnak a telefonos csalók, írja a police.hu. A rendőrség beszámolója szerint egy 81 éves nő tett bejelentést az átverés után egy héttel a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon arról, hogy február 24-én felhívta valaki, és banki ügyintézőnek adta ki magát.

A csaló azt mondta neki, hogy 800 ezer forintot nyert, és kapni fog egy e-mailt a további teendőkről, majd arra kérte az idős asszonyt, hogy kattintson a linkre, amivel letölti az AnyDesk alkalmazást.

Ezután be kellett lépnie a netbankjába a számítógépén. A sértett innentől már nem fért hozzá a saját számlájához, végig kellett néznie, ahogy a pénze köddé válik. A csaló 7,5 millió forintot zsákmányolt.

A rendőrség emlékeztet: az elmúlt időszakban több hasonló eset történt. A csalások közös jellemzője, hogy a telefonálók banki ügyintézőként mutatkoztak be a hívott feleknek, és közölték, hogy gyanús pénzmozgásokat látnak a számlájukon, vagy nyertek egy nagyobb összeget, ezért rávették a mit sem sejtő személyeket, hogy diktálják be bankkártyájuk számát, lejárati idejét, illetve a hátulján lévő háromjegyű, biztonsági CVC-kódot is. Az adatok megszerzését követően a csalók jogosulatlanul pénzt utaltak el a sértettek bankszámlájáról.

A telefonálók jellemzően egy program telepítésére is kérik az áldozatokat, mellyel valójában távoli hozzáférést biztosítanak maguknak az adott eszközhöz. Ezzel az alkalmazással, mely a legtöbb esetben az AnyDesk vagy a TeamViewer applikáció, a csalók már könnyen leemelik a sértettek pénzét a bankszámlájukról.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások felderítésére, és jóformán naponta számolnak be súlyos ügyekről. Csak néhány példa a közelmúltból:

A rendőrség javasolja a közösségi felületeinek követését, ahol naprakész információkat találni az újfajta csalási módszerekről, illetve megelőzési tippek is olvashatók.