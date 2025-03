USAID-kormánybiztos: Ezen az oldalon is le kell vágnunk a korrupciós csápokat

Nagyon összetett rendszer feltérképezéséről van szó, rengeteg alapítványról, keresztfinanszírozásról – mondta az MTI tudósítása szerint a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában László András, a USAID-et vizsgáló kormánybiztos, a Fidesz európai parlamenti képviselője, akinek a magyar kormány megbízásából azt kell kivizsgálnia, kik kaptak pénzt az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségétől (USAID) Magyarországon.

László András úgy fogalmazott: mivel az Egyesült Államokban az új kormány úgy döntött, hogy feltárja ezt a rendszert,

lebuktatja azt a korrupciót, ami átszőtte az egész világot, hiszen egy több 10 milliárd dolláros korrupciós gépezetről van szó,

a kormánybiztos kinevezése „annak a mozgásnak a része, hogy Magyarországon is feltárjuk ezt a rendszert, és lebuktassuk, hogy kik azok, akik Magyarországon ebben részt vettek.”

Elmondta, felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, és az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson, és egyeztessék, „ők mit láttak ennek a rendszernek a működéséből, mi mit láttunk a magyarországi végén, és ezeket a korrupciós csápokat, amik bejöttek Magyarországra, ezeket levágjuk a mi oldalunkon is.”

A kormánybiztos közlése szerint a munka oroszlánrészét az amerikaiak elvégzik:

a külföldre irányuló finanszírozás több mint 90 százalékát megszüntetik,

a több ezer munkatárs 95–98 százalékát várhatóan leépítik,

és az átvilágítás után megszüntetik magát a USAID-et.

Az amerikai külügyminiszter szavai szerint szélsőbalos, marxista projekteket támogattak világszerte – mondta László András. Nagyon összetett nemzetközi hálózatról van szó, rengeteg alapítvánnyal, keresztfinanszírozással, és bár a finanszírozást felfüggesztették, rengeteg pénz már ott van ebben a hálózatban, azok még célba érhetnek – tette hozzá.

Kitért arra is, óriási ellenállás van az amerikai baloldali politikusok és a baloldali média, valamint a „globalista NGO-k” részéről, ugyanez tapasztalható Európában is. László András szerint magukat civilnek „hazudó” szervezetek, aktivistacsoportok kaptak finanszírozást. A Trump-kormányzat eltökélt, és a magyar kormány is eltökélt abban, hogy ezeknek a projekteknek véget vessen, ennek a külföldi beavatkozásnak itthon véget vessünk egyszer és mindenkorra – jelentette ki. (MTI)