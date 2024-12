Rendőrök, vadászok, önkéntesek kerestek nagy erőkkel az erdőben két fiút, akik csak viccből hívták fel a 112-t

Hatalmas összefogás történt október 23-án kora este, amikor két fiatal kért segítséget a 112-es hívószámon, mert eltévedtek – így kezdődik a rendőrség oldalán olvasható közlemény, aminek főszereplője két kiskorú fiú, akik viccből hívták fel a segélyhívót.

A diszpécsernek azt mondták, hogy Budapestről érkeztek busszal Várpalotára, majd egy közeli erdőbe mentek, ahonnan nem találtak ki. A hívás aztán megszakadt, és mivel SIM-kártya nélküli készülékről telefonáltak, nem lehetett őket visszahívni sem. A Veszprém vármegyei rendőrök Facebook-oldalukon a lakosság segítségét is kérték, miközben nagy erőkkel megkezdődött a fiatalok kutatása. A keresésbe a polgárőrök, erdészek, vadászok, civil önkéntesek, kutatók-mentők is a rendőrök segítségére siettek, és terepjárókkal is ellenőrizték a nehezebben megközelíthető erdős részeket is. A gyerekek ennek ellenére nem kerültek elő.

A tinédzserek eltűnéséről nem érkezett bejelentés a későbbiekben sem, így a várpalotai nyomozók máshonnan közelítették meg a helyzetet, és egy hónap elteltével végül egyértelművé vált, hogy a fiatalok szórakoztak, és az is kiderült, nem ez volt az első ilyen eset.

A 13 és 14 éves hajmáskéri fiúk elismerték a valótlan bejelentéseket, elmondásuk szerint viccnek szántak az egészet. Három alkalommal is telefonáltak, közülük kettőt a fiatalabbik kezdeményezte. Hatóság félrevezetésének vétsége miatt büntető-, a valótlan bejelentések miatt szabálysértési eljárás is indult ellenük.