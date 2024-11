Gyurcsány-kihívója: Jelentős elégedetlenség van a DK-n belül, sokaknak az elnökkel van problémája  

Interjút adott a Partizánnak Abd El Rahim Ali, aki a hétvégén jelentette be, hogy elindul, és megpróbálja megverni Gyurcsány Ferencet a DK soros elnökválasztásán. A kihívó, aki a józsefvárosi DK vezetője, leszögezte: nem személyes problémája van Gyurcsány Ferenccel, az elnök teljesítménye a probléma, ezért kell őt leváltani. Azt is mondta, hogy probléma van az elnöki és a pártvezetés víziójával, mert nem találják a választ Magyar Péterre sem, nincs politikai innováció a pártban. Azt is mondta: amióta Dobrev Klára hátrébb lépett, nem segített Gyurcsány előre lépése, csak rontott a támogatottságon.

Abd El Rahim Ali kijelentette: „jelentős elégedetlenség tapasztalható párton belül.” Hozzátette: „nem beszéltem olyan választókerületi elnökkel, akinek ne lenne problémája a vezetéssel.” Az is többször felmerült ezekben a beszélgetésekben, hogy Gyurcsány Ferenccel van a probléma. Elmondása szerint országgyűlési képviselőtől is kapott támogatást.

Megerősítette: ahhoz, hogy a baloldal meg tudjon újulni, ahhoz Gyurcsánynak mennie kell.

Megmenteni a közösségemet, ez cél, hogy ne megsemmisülés legyen 2026-ban

– mondta.

A DK következő kongresszusa, ahol elnököt is választanak, a jövő év elején lesz. Arról is beszélt Gyurcsány kihívója, hogy elfáradt a vezetés, “Magyar Péter óta pánikban vannak, kapkodnak.” Hozzátette: “vagy marad Gyurcsány Ferenc és akkor 2026-ban szinte biztosan megsemmisülünk.”