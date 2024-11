Milliókat kaszált egy 14-szeresen körözött fiatal nő, aki 64 embert vert át a neten

Többek között elektromos rollereket, okosórákat, játékkonzolokat és mobiltelefonokat is árult az interneten az a fiatal nő, akit a naapokban fogtak el a rendőrök Budapesten.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a nő úgy hirdette meg ezeket a termékeket, hogy azok soha nem voltak a birtokában, ezzel pedig több mint 3 millió forintot csalt ki a gyanútlan vásárlóktól. A békéscsabai rendőrök 64 rendbeli csalással gyanúsítják.

A 21 éves budapesti nő úgy palizta be az embereket, hogy áron alul, kedvező feltételekkel hirdette a termékeket az egyik online piactéren. A felkínált termékek között volt elektromos roller, számítástechnikai kiegészítő, játékkonzol, okosóra és mobiltelefon is. Idén március és augusztus között sokan jelentkeztek a hirdetéseire, 64-en pedig a kért vételárat előre át is utalták a megadott számlaszámra.

Mivel a nő a meghirdetett dolgokkal sohasem rendelkezett, így azokat küldeni sem tudta. Miután a vásárlók hiába várták a terméket, bejelentést tettek a rendőrségen. Az első károsultak egyike egy békéscsabai nő volt, így a nyomozók ott kezdték el felgöngyölíteni az ügyet. Hamarosan kiderült, hogy az ország számos pontján vannak károsultak.

A nő által okozott kár több mint három millió forint, Több vagyon elleni bűncselekmény miatt 14 élő körözés volt érvényben vele szemben, amikor pár nappal ezelőtt elfogták Budapesten. Az üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével gyanúsított nőt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.