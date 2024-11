Vogel Evelint Vertán lakásán találták, de majd csak akkor mond el mindent, ha eljön az ideje

Hétfő délelőtt Vogel Evelin nyitott ajtót a Népszavának Vertán György kormányközeli vállalkozó cégének azon Parlament közelében lévő lakásában, amelyről a napokban többször is szó volt. Magyar Péter volt barátnője azonban csak annyit mondott, hogy látta a lap által küldött kérdéseket, de még nem akar válaszolni azokra, búcsúzásképp pedig hozzátette, hogy „ha eljön az ideje, mindent elmondok”.

Magyar vasárnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy korábban Vogel titokban felvételeket készített róla, és megfenyegette a Tisza Párt több szereplőjét is azzal, hogy ha nem kap 30 millió forintot, akkor nyilvánosságra hozza azokat. Elmondta azt is, hogy mind Vogelt, mind volt feleségét, Varga Juditot Vertán fizeti, aki Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató köréhez tartozik. Hétfőn aztán meg is jelent az első Vogel által készített hangfelvétel, majd az IT-üzletember elismerte, hogy előbbi a lakásában lakik, Varga pedig nála „tizenkétórázik”.

A Vertánhoz tartozó Tigra Zrt. a Kubatov által vezetett Fradi egyik fő szponzora, és a Bálványosi Szabadegyetem támogatója is. A vállalkozó cégei dolgoztak be a Fidesz parlamenti frakciójának, és a Tigra fejleszti a Fidesz.hu-t is.

Keddi cikkünkben körbejártuk, hogy mit kell tudni Vertán György infomilliárdosról.