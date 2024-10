Nem volt – Semjén Zsolt ennyivel reagált az újabb Balog-ügyre

Kapcsolódó

A korábbi tököli kántor szerint egyházi bírósági határozatot hamisítottak, hogy a Balog Zoltán elleni eljárást rövid úton lezárják. Állítja, több minden is alátámasztja a gyanúját, ezért feljelentést is tett már. Vargha Anikó szerint az ügy egyik kulcsszereplője is elismerte, hogy nem volt semmilyen hivatalos ülés és vizsgálat, amelyről a határozat valahogy mégis megszületett. Az ügy szálait a dokumentumok alapján próbáljuk felderíteni.