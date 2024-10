Vitézy Dávid kezdeményezi, hogy járjanak a metrók péntek-szombat éjjel

Korábbi programja alapján kezdeményezi Vitézy Dávid a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén, hogy járjanak a metrók éjfél után is a hétvégi estéken, péntek-szombat éjjel, és hogy vizsgálják felül a teljes budapesti éjszakai buszhálózatot.

Vitézy a Facebookon közzétett bejegyzése szerint azt javasolja, hogy a Közgyűlés kérje fel a közlekedésszervező BKK-t, hogy több változatban dolgozzon ki javaslatokat az éjszakai buszközlekedés régóta esedékes reformjára, megújítására, illetve a metróüzem éjfél utánra történő kiterjesztésére péntek-szombat esténként, illetve az ünnepnapokat megelőző éjszakákon.

Érdemes az üzemidő hosszabbítását, akár a metróüzem 24 órássá tételét is alaposan megvizsgálni ezeken az éjszakákon, majd ezt követően jövő év elején dönteni az opciók közül, hogy 2025 tavaszától az új menetrend bevezethető legyen. A javaslatomról a Közgyűlés az október 30-i ülésén dönt

– jelezte.

Emlékeztetett, a 2010-es évek elején vezették be a 6-os villamos 24 órás üzemét, mely megmutatta, hogy a nappal megszokott kötöttpályás járatok éjszaka jelentős többletforgalmat vonzhatnak az amúgy is zsúfolt éjszakai buszokhoz képest, nem csak a gyorsaság, de a megszokás, a bizalom, a biztonságérzet miatt is. A jól működő, mindenki számára elérhető éjszakai élet munkahelyeket is teremt, ezért is érdemes a városnak ebben az irányban fejlesztenie a közösségi közlekedését, folytatta.

Rámutatott arra is, hogy a közösségi közlekedési hálózat gerincét jelentő négy metróvonalon azonban hagyományosan 23:40 körül van üzemzárás (az utolsó járatok ekkor állnak meg a két legfontosabb belvárosi csomópontban, a Deák Ferenc téren és a Kálvin téren). Ezzel a budapesti metró az egyik legkorábban záró metróüzem lett Európában, holott a belváros nem ürül ki fél tizenkettőkor.

„Ennek megváltoztatását 2017-ben elértük, akkor meghosszabbította a BKK a metrók üzemidejét, de a Covid miatti korlátozások feloldása után végül a hosszabb üzemidő visszaállítása elmaradt, és azóta sem lett visszavezetve” – jegyezte meg.

Természetesen az éjszakai metróüzem bevezetése, illetve visszaállítása kihatással lenne a felszínen közlekedő éjszakai járatok kihasználtságára, így a 2005-ben a civil javaslatunkra sikerrel bevezetett éjszakai buszhálózat régóta esedékes és évek óta elmaradt felülvizsgálatát is szükségessé teszi

– zárta a posztot Vitézy.