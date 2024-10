Veszélyben érzik a keszthelyi kórház jövőjét az önkormányzatban

Gyakorlatilag arra sem kaptunk választ, hogy november elsejétől az tud működni vagy nem. Hogyha átutaljuk ezt a támogatást, azt mire fordítják és arra sem kaptunk választ, hogy egyáltalán tudják-e a helyi vezetők, hogy két hét múlva lesz-e még szülészet-nőgyógyászat. Azt is meg kell mondanom, hogy az érsebészeti szakrendelés is szünetel tegnaptól és a gyerekosztály jövője is veszélybe került. Érsebészetre ezentúl Zalaegerszegre kell menni