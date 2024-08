Lázár János: Vitézy Dávid bujdokoljon el egy sötét szobába és gondolja át az életét

Lázár János miniszter péntek délelőtt Közlekedésinfót tartott, ahol a kormány ötpontos közlekedési akciótervének bejelentése mellett kérdésekre válaszolva kifejtette a véleményét többek között a home office-ról, a Mészáros Lőrinc-féle V-Hídról, Vitézy Dávidról és Simonka Györgyről is. Best of válogatás.