Orbán Ráhel: Budapest luxusa megfizethető

Orbán Ráhel szerint mára megfizethetetlenek lettek a híres, klasszikus nyugat-európa úti célok, ami helyzetbe hozhatja a luxusszínvonalat megfizethető áron kínáló budapesti szolgáltatókat, mert a turisták egyre többen keresik és fedezik fel az olyan új, rejtett kincseket, mint Budapest. A Világgazdaság idézte a BDPST Group kreatívigazgatóját, aki a Trend FM Turizmus.com című műsorában beszélt.

Orbán Ráhel azt mondta: a magyar főváros az elérhető, megfizethető luxust képviseli a vonzerők sokaságával, a Dunától az épített örökségen át a sokszínű éttermi palettáig, megújuló kulturális attrakcióival, felső kategóriás szállodáival. Budapesten már régen nem a turisták számán, hanem azok összetételén kell dolgozni. Az a cél, hogy az évről évre egyre jobb számokat produkáló Budapest ne olcsó desztinációként, bulihelyszínként éljen a köztudatban.

A BDPST Koncept által kifejezetten a magyar piacra megálmodott Dorotheát példaként említve elmondta, nem luxusszálloda, de az elérhető, megfizethető luxust képviseli. Érzetében, élményében, dizájnjában nincs lemaradva versenytársaitól, de árazása nem hozza a nyugat-európai ötcsillagos hotelek szintjét.

Egy ugyanilyen színvonalú és lokációjú szállodáért Párizsban ma egy nullával többet kell fizetni.

Budapesten jelenleg a luxusvásárlás lehetősége hiányzik, ami nemcsak magát a fogyasztást, de a vásárlási élményt, a kirakatnézegetést, a szép üzletek felkeresését is magában foglalja. A lehetőség bizonyítottan meghosszabbítaná a tartózkodási időt, jelentős pluszbevételt jelentene a szolgáltatók, az ország számára – ismételte meg Orbán Ráhel, aki a Forbes idei listáján az üzleti élet kategóriában lett negyedik. A luxusvásárlás hiányáról korábban is beszélt, akkor külön megdicsérte a fővárosi tömegközlekedést is.