Hazudik a DK az MTÜ szerint, amely feljelentést tett az influenszer-parti miatt

„Felszólítjuk a Demokratikus Koalíciót, hogy azonnal fejezzék be a hazudozást! A hazánkban megrendezett Spice of Europe Influenszer Média Tripet a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szervezte, nem más” – írta a 24.hu-hoz eljuttatott közleményében az MTÜ, amely szerint az eseménynek köszönhetően hazánkban a tavalyi év azonos időszakához képest az Amerikai Egyesült Államokból például 41 százalékkal több lefoglalt vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshely-szolgáltatók, az Egyesült Arab Emirátusokból pedig 40 százalékkal több foglalás érkezett be.

„A szerződésben rögzített 477 szponzorált tartalmat túlteljesítve további 1.500 organikus tartalmat osztottak még meg a meghívott tartalomgyártók itt tartózkodásuk alatt. Ezen tartalmak esetében semmilyen kötelezettségük nem volt, és ugyan az említett posztok hivatalosan nem részei a kampány során készített tartalmaknak, ugyanakkor az esetek többségében ezek a tartalmak további több tízmilliós elérést és megjelenést hoztak Budapest városának – hívta fel a figyelmet az ügynökség, hozzátéve, hogy az MTÜ kampányainak is köszönhetően Budapesten 20 százalékkal nőtt a külföldi turisták száma a tavalyi év azonos időszakához képest.

Az említett eredmények fényében talán nem véletlen, hogy az esemény kapcsán teljes konszenzus alakult ki a Magyar Turisztikai Ügynökség, a főváros vezetése és a szakmai szervezetek között, mert ez nem politikai, hanem szakmai kérdés, amihez a DK politikusai láthatóan nem értenek. Amennyiben a Demokratikus Koalíció továbbra is folytatja a minden szakmai alapot nélkülöző, hazug vádaskodásait, az MTÜ megteszi a szükséges jogi lépéseket

– figyelmeztetett a turisztikai ügynökség.

Mint délelőtt megírtuk, a DK hűtlen kezelés gyanúja miatt tesz a Magyar Turisztikai Ügynökség által „influenszerekre elszórt több mint egymilliárd forint közpénz miatt”.

A párt szerdai közleménye szerint a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel befolyása alatt lévő állami ügynökség hiába fizetett gigantikus összegeket a külföldi tartalomgyártóknak a budapesti látogatásukért, azok még azt sem közölték posztjaikban, hogy Budapesten jártak. A Magyar Turisztikai Ügynökség májusban utaztatott Budapestre több, milliós közösségi médiás követőtáborral rendelkező nemzetközi influenszert és tartalomgyártót, hogy Budapestet népszerűsítsék. A Budapest Influencer Trip nevű eseménysorozat résztvevői számos privát rendezvényen bulizhatták körbe a fővárost, nagy hangsúlyt adva a miniszterelnök vejének, Tiborcz István birodalmához, a BDPST Grouphoz tartozó hotelek bemutatásának.