Navracsics megvédte Szili Katalin trükkös pozícióváltását

Közel 12 percig faggatta Szili Katalin trükkös pozícióváltásáról Navracsics Tibor EU-s tárgyalásokért felelős minisztert Fiala János, a KeljFelJancsi műsorvezetője. Az ügyről a 24.hu számolt be szerdán.

Szili Katalin élt azzal a lehetőséggel, hogy lemondott kormányzati tisztségéről, hogy megtarthassa alapítványi tagságát. Az a feladat, amit nem kormányzati tisztségben, hanem szintén fontos állami szerepvállalásban lát el, akkor ha én egy brüsszeli tárgyalópartnere vagyok, akkor nem mondom Önnek azt, hogy Tibor ne hülyéskedjetek, ez ugyanaz, ami korábban volt, legfeljebb nem kormánymegbízott, hanem főtanácsadó, de ez ugyanaz a mi szemünkben – tette fel a kérdést Fiala a miniszternek.

Hogy őszinte legyek, erre azért nem tudok válaszolni, mert ebből a szempontból még nincs megállapodás erről az Európai Bizottsággal. A cikkben azt állítani, hogy átvertük az Európai Bizottságot, mert Szili Katalin ebből ez lett, az azért nem felel meg a valóságnak, mert jelen pillanatban még nincs konkretizálva, hogy milyen körre terjedjen ki az összeférhetetlenség – hárított Navracsics, akinek természetesen igaza van abban, hogy nincs még erről a kérdésről megállapodás az EU-val, de mi nem is ezt állítottuk. Mint ismert, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter fogalmazta meg február elején azt a kormányzati kérést, hogy a kormányzati tisztséget (miniszterek, államtitkárok, miniszteri biztosok, kormánybiztosok stb.) betöltő kuratóriumi tagok mondjanak le kormányzati pozíciójukról.

Nem ismerem az esetet. Mi is a tisztsége, miniszterelnöki főtanácsadó? Nekem úgy tűnik, hogy ez nem is politikai pozíció. Én is olvastam a cikket, de tekintettel, hogy nincs is még megállapodás, nincs átvezetve semmi a törvényeken, ezért megvontam a vállam, és olvastam a következőt