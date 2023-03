Závecz: megállt a Fidesz táborának csökkenése, ellenzékben tarol a DK

Gyakorlatilag megállt a Fidesznek a tavalyi választások óta tartó visszaesése a ZRI Závecz Research Intézet márciusi közvélemény-kutatási adatai alapján. Míg tavaly május és november között 46-ról 33 százalékra esett vissza a nagyobbik kormánypárt támogatottsága, az utóbbi hónapokban csak minimális lemorzsolódás tapasztalható, jelenleg 32 százalékos a támogatottsága a választók között.

Az ellenzéki pártok közül továbbra is a Demokratikus Koalíció a legerősebb: a választásokat követően 9 százalékos párt támogatottsága novemberben 11, ezúttal 12 százalék volt.

A harmadik legerősebb párt a Mi Hazánk, kis emelkedésekkel a múlt év májusi 5-ről mostanra 7 százalékra hízlalta a táborát. A Momentum 2022-ben nem, azóta viszont érzékelhetően erősödött. Májusban 5, novemberben 4 százalékon állt, a mostani támogatottsága a teljes népességen belül 6 százalék.

Az MSZP stagnál, a választások óta tartja a 4 százalékot. A Jobbik enyhén lefelé tart, a választást követően 5, novemberben 4, most 3 százalékos. Az LMP még 2022-ben kicsit, 2-től 3 százalékra bővült, azóta tartja ezt a szintet. A Kétfarkú Kutyapártnak jelenleg 2 százalékos a tábora, a Párbeszédnek 1, mindkét pártnak voltak ennél 1-1 százalékkal kedvezőbb adataik is a múlt évben. A legfrissebb mérések szerint Márki-Zay Péter szervezete, a Mindenki Magyarországa Néppárt is eléri már az 1 százalékot.

A biztos pártválasztók között továbbra is minden második szavazat a Fideszé, a kormánypárt jelenleg 49 százalékon áll. A további sorrend itt is DK majd Mi Hazánk, előbbinek 18, utóbbinak 9 százaléka van. A Momentum ebben a körben is 6 százalékos, bár új szavazók jócskán érkeztek a párthoz, az aktivitási szintjük alacsonyabb más pártok támogatóinál. Az MSZP 5, a Jobbik 4, az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt 3-3, a Párbeszéd és a Mindenki Magyarországa Néppárt 1-1 százalékos a részvételüket biztosra ígérő, pártot választók körében.

A Fidesznek minden társadalmi-demográfiai csoportban jelentős előnye van, vezető pozícióját sehol nem veszélyeztetik a többiek. Legtöbben a 60 év felettiek körében támogatják a kormánypártot, egészen pontosan 38 százalék. Itt is a DK a második legerősebb, az országos eredményüket ők is meghaladják – 18 százalékot kapnak. A falvakban is átlag feletti a Fidesz támogatottsága – 35 százalék –, itt a Mi Hazánk a második legerősebb párt, 10 százalékkal.

A kormánypárt a fővárosban az átlagosnál kisebb táborral rendelkezik, de 27 százalékos eredményével így is jócskán megelőzi a második pozícióban lévő, 17 százalékos Demokratikus Koalíciót. A 40 év alattiak csoportjában is gyengébb az országos átlagánál a Fidesz, de 25 százalékkal magasan fölötte van a második helyezésért szoros versenyt futó Momentumnak és Mi Hazánknak. Ezek 10, illetve 9 százalékon állnak.

A DK a fővárosiakon és az időseken kívül még a vidéki kis- és középvárosokban erősebb az átlagosnál (15 százalékkal), míg a falvakban egyértelműen gyengébb (7 százalékkal). A Mi Hazánknak a falvakban élő és a 40 év alatti választóközönségben tapasztalható kedvező pozícióit kiegészíti még a férfiak körében mért átlagot meghaladó, 9 százalékos tábora. A Mi Hazánk az átlagos eredményénél gyengébb a fővárosban és az idősek körében – 4-4 százalékos támogatottsággal. A Momentum a 40 év alattiak csoportján túlmenően erősebb az átlagnál Budapesten és a diplomások körében is (9-9 százalékkal), legkisebb arányban a 60 év alattiak támogatják a pártot (2 százalékuk).