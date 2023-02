Orbán: a kormány kifizeti a Dunaferr dolgozóinak bérét a következő hat hónapban

Szerda délután jelezte Orbán Viktor, hogy bejelentésre készül a hatalmas bajban lévő Dunaferr-rel kapcsolatban, délután pedig egy videóval jelentkezett, melyben bejelentette, hogy a kormány a következő hat hónapban kifizeti a gyár dolgozóinak bérét.

A miniszterelnök azt mondta, a mai kormányülésen a dunaújvárosi fideszes képviselő, Mészáros Lajos előterjesztésér után meghozták a fenti döntést, ami Orbán számításai szerint nagyjából 16 milliárd forintba fog kerülni.

Orbán azt is mondta, hogy a következő hónapokban azon dolgoznak majd, hogy megbízható tulajdonost találjanak a vállalat élére, és megemlítette azt is, hogy akár Brüsszelből is vártak volna segítséget, onnan azonban „csak szankciók jönnek”.

A Dunaferrt tönkretették az előző tulajdonosok, a vállalatvezetők és végül a brüsszeli szankciók

– vont mérleget a kormányfő.