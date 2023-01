Okkal Szeged az egyik legjobb egyetemváros

Mi jut eszünkbe, ha Szegedet említjük? Az egyetem! És ez még akkor is így van, ha sok más is meghatározza, legyen az a SZIN, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Nemzeti Színház, a Városháza vagy a Dóm. Egyszerűen ott, ahol minden hatodik emberre jut egy egyetemista, nem lehet, hogy ne így legyen.

Nem Szeged az egyetlen magyarországi egyetemváros, gondolunk itt Pécsre, Debrecenre, Miskolcra például – de nem Budapestre, ahol sok egyetemista bár van, egyetemi hangulat nincs –, mégis több szempontból is kiemelkedik a dél-alföldi város a hasonló települések közül. Nézzük is mikben!

Lakhatás

Egy egyetemista, már ha nem arra a településre jár, ahol egyébként is lakik, legnagyobb kiadása az esetek túlnyomó részében a lakhatás. Két lehetőség van: az egyik a kollégium, amiből a Szegedi Tudományegyetemnél van bőven, összesen mintegy 4000 férőhely, így viszonylag könnyű is bejutni.

A másik lehetőség az albérlet, ami az egyik legnagyobb előnye Szegednek. Jóval kevesebbe kerül, mint Budapesten, és ráakadni sem nehéz, mert Szegeden rengetegen élnek abból, hogy hallgatóknak adják ki az ingatlanukat. Egy szobát akár már 30 ezer forintért is ki lehet venni, míg egy másfél szobás lakás is már 70-80 ezer forint plusz rezsinél kezdődik. Ilyesmiről nem is álmodhatunk Budapesten, hacsak nincs rá kétszer ennyi pénzünk. És, mivel egy egyetemvárosról van szó, könnyebb is egy lakótársba botlani.

Persze a pénz mellett még van számos más tényező is, ha szeretünk magunkban lenni, háziállataink vannak, párunkkal akarunk összeköltözni, jobb döntés az albérlet, ha viszont társaságra, új ismeretségekre, plusz programokra vágyunk, vagy több pénzre, ami a kolidíjból fennmarad, akkor jobb a kollégium.

Szórakozás

Nem csak a lakhatás, hanem összességében minden más is olcsóbb, mindamellett, hogy egy komoly színvonalat és sokszínűséget is hoz Szeged. Olcsóbb például a szórakozás, de ugyanúgy megfordul itt is minden mainstream és alternatívabb magyar előadó és banda – legyen az retro vagy keményzene –, amelyik járja az országot. Egy ekkora várost és ennyi egyetemistát (vagyis a rajongóikat egyszerűen nem hagyhatják ki).

De nem csak a fellépők fedik le szinte az összes igényt, a szórakozóhelyek is. Rengeteg egyetemi klub van a városban, kocsmákból is megtalálni a legolcsóbbaktól kezdve az olyan bárokat, ahol a legjobb kézműves söröket kortyolhatjuk. Ráadásul mindezt úgy, hogy nem kell hatalmas távolságokat megtenni, ha éppen kiderül, baráti társaságunk egyik fele éppen egy másik helyen van. Már csak azért sem, mert az egyetemi épületek mellett konkrétan komplett szórakozónegyedek vannak.

És el ne feledkezzünk az egyetem mellett egy másik komoly történelemmel rendelkező intézményről, pontosabban fesztiválról, a Szegedi Ifjúsági Napokról, azaz a SZIN-ről. Az egyetemmel együttműködő fesztivált először 1967-ben rendezték meg, az idei felhozatalból egyelőre két nemzetközi sztárfellépőt jelentettek be: Lucas Grahamet és Timmy Trumpet. Tavaly pedig például Jason Derulo, Rag’n Bone Man, Alle Farben látogattak el a Tisza partjára.

De nem csak a könnyedebb szórakozási formák városa Szeged, a képzőművészet és a történelem rajongóinak ott a Móra Ferenc Múzeum, és a város egy nagyon komoly presztízsű színházzal rendelkezik, ahol a komolyabb és a szórakoztatóbb darabokat a látogatók ugyanúgy megtalálják, mint az opera vagy a balett rajongói a nekik való előadásokat.

A SZIN mellett a másik nyári csúcsprogramja a városnak természetesen a Szegedi Szabadtéri Játékok Magyarország legnagyobb befogadóképességű szabadtéri színháza, amit először 1931-ben rendeztek meg. A Dóm téren idén a Chicagót, Demján Rózsit, Palya Beát, Al Di Meolát vagy éppen a Kispált és a Lovasi koncertet is meg lehet majd nézni.

Az egyetemisták életét kari kártyák is segítik, amikkel éttermekbe, kocsmákba, szórakozóhelyekre, vagy éppen moziba kapnak kedvezményes lehetőségeket. Ha már mozi, olyan is elő szokott fordulni, mikor a hallgatóknak lehetőségük van premier előtt megtekinteni egy-egy alkotást. Mindezek mellett – természetesen a tanév alatt – az egyetem is több bált, bulit, nagyszabású rendezvényt tart, ezek közül kiemelkedik az Őszi Kulturális Fesztivál, valamint az Egyetemi Tavasz programsorozat is.

És vannak a lazább szervezésű lehetőségek: kvízestek, sörpong, kocsmatúrák, kari bulik is. Szegeden tényleg az a jó, hogy pont akkora, hogy mindig van valami kikapcsolódási lehetőség, és mindig van rá esély, hogy ismeretségeket, barátságokat kötünk.

Persze nem csak kultúrából és szórakozásból áll a világ. Étkezni is nagyon sok lehetőségünk van Szegeden, attól függ, mire van igényünk – vagy éppen pénztárcánk. De az olcsó menzáktól a fine diningig mindent megtalálunk Csongrád megyeszékhelyén. Ha pedig egyéb szolgáltatásokról van szó, legyen az egy konditerem vagy könyvtár, természetesen ezeket is megtalálni Szegeden. Ami itt is kiemelendő: a fővároshoz képest jóval olcsóbban.

A városban – bár elsősorban a kézilabdáról, a kajak-kenuról és az evezésről ismert – számtalan sportolási lehetőség van. Számos meccset, versenyt rendeznek ezekből a sportokból, szurkolhatunk itt kedvenceinknek, de lehetőség van bárkinek itt versenyszerűen vagy hobbiból sportolnia. Az egyetemen mintegy 50 féle sportkurzus van kezdve a jógától, a korcsolyázáson át a kick-boxig. Sőt, még ejtőernyőzni is lehet. Emellett vannak részben vagy egészében önköltséges programként szervezett lovaglások, sí-, vízi- és turisztikai táborok is.

Távolság

Ha a fővárosban van dolgunk, az se egy tragédia. 2-2,5 óra alatt meg tudjuk tenni a mintegy 200 kilométeres távot vonattal.

Ha már távolság, maradjunk, pontosabban térjünk vissza egy mondat erejéig már említett aspektusra. Szeged egy egyetemváros, tele hallgatókkal, mindez úgy, hogy a város méretéből adódóan nincsenek nagy távolságok. El kell jutni az albérlettől az egyetemig? Kicsit kiszellőztetnénk az agyunkat a folyóparton? Vagy esetleg hétvégén tennénk egy kirándulást? Ellátogatnánk a füvészkertbe vagy a csillagvizsgálóhoz? Egyik sem probléma, pár perc az egész.

A közlekedés módjából is nyugodtan válogathatunk. A séta sem ördögtől való a városban, de a biciklizés sem, mert kiterjedt kerékpárút-hálózat áll rendelkezésre. A városi tömegközlekedés is kiváló, és jelentős előnye, hogy az egyetem hallgatójaként ingyen lehet használni.

Közben viszont Szeged elég nagy ahhoz, hogy el tudjunk bújni a világ elől, ne legyünk mindig „szem előtt”, vagy botoljunk időről időre valaki ismerősbe. Ha csak elmennénk futni, vagy egy csendes helyre olvasni, ez is egészen könnyen kivitelezhető, ahogy az is előfordulhat, hogy a város rejtett zugaira csak évekkel szegedi költözésünk után bukkanunk rá.

Tanulmányok

Egy kicsit komolyabbra kapcsolva: 2022-ben a Szegedi Tudományegyetem úgy döntött, eltörli a jelentős hallgatói terheket jelentő térítési díjakat. Az egyetem világát kevésbé ismerők ezt talán száraznak és mellékesnek gondolják, pedig nem az. Ez azt jelenti, hogy számos olyan plusz költséget elkerülünk, ami számos más magyar felsőoktatási intézményben lehetetlen, pedig szinte biztos egyszer-kétszer – ha nem többször – belecsúszunk: késésből fakadó díjak, kredittúllépés, tárgy újrafelvétel, utóvizsgadíj. Ezekre Szegeden még csak gondolnunk sem kell.

Még egy nem elhanyagolható szempont van Szegeddel és az SZTE-vel kapcsolatosan. Persze tényleg vannak más egyetemvárosok is Magyarországon, de melyik a legerősebb a világ egyik legelismertebb, felsőoktatási tevékenységeket minősítő cége, a brit Quacquarelli Symonds toplistája szerint? Hát a Szegedi Tudományegyetem!