Robbantással fenyegetőzött, pár perc múlva visszacsörgött, bemutatkozott és megkérdezte, volt-e bombariadó

Robbantással fenyegetőzött egy férfi Kecskeméten, de villámgyorsan lebuktatta saját magát a türelmetlensége miatt. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletese először arról kapott bejelentést hogy bomba fog robbanni az egyik kecskeméti utcában.

A rendőrség tájékoztatás szerint egyenruhások azonnal a helyszínre indultak, hogy ellenőrizzék a bejelentés valóságtartalmát, illetve intézkedjenek a személy- és vagyonbiztonság védelme érdekében. Sokáig azonban nem kellett idegeskedniük. Három perccel később azonban még az előzőnél is meghökkentőbb hívást kapott az ügyeletes.

Egy férfi telefonált be, udvariasan bemutatkozott, majd arról érdeklődött, hogy bombariadó volt-e az utcájában. A rendőrök azonnal kapcsoltak, hiszen a bejelentésről a fenyegetőzőn kívül senki más nem szerezhetett tudomást ennyi idő alatt. Néhány percen belül már csöngettek is a zsaruk a betelefonáló férfinél. A 46 éves kecskeméti férfit elfogták, és a lakása átkutatása során előkerült az a telefon is, amelyről a fenyegető hívás érkezett.

A férfit közveszéllyel fenyegetés bűntettével gyanúsították meg. A szabadlábon védekező férfi eddig nem adott magyarázatot eddig a tettére. Az ilyen és ehhez hasonló bűncselekményekért akár öt év szabadságvesztés is kiszabható.