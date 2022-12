A december 17-i ötöslottó sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

5 (öt)

51 (ötvenegy)

39 (harminckilenc)

83 (nyolcvanhárom)

84 (nyolcvannégy)

Joker: 145736

Több hete nem volt telitalálatos, ezért a mostani 50. játékhéten 1,3 milliárd forint volt a főnyeremény. Ez azonban most is tovább halmozódott, a főnyereményt most sem sikerült elvinni

A jövő héten már 1,45 milliárd forintért lehet lottózni.