Szülők és diákok demonstrálnak a Belső-Pesti Tankerületi Központnál

Szülők, diákok és pedagógusok demonstráltak csütörtök délután a Belső-Pesti Tankerületi Központ Damjanich utcai épülete előtt, így tiltakozva az ellen, hogy a Eötvös József Gimnázium 25 tanára és Madách Imre Gimnázium 21 tanára kap fenyegető levelet a munkáltatójától, amiért korábban polgári engedetlenségi akcióban vett részt. A pedagógusok a levelek személyes átvétele mellett döntöttek.

Demonstrációt szerveztek szerda délutánra a Belső-Pesti Tankerületi Központ épületéhez, miután több tucat újabb pedagógusok kapott értesítést a tankerülettől érkező fenyegető levelekről. A szervezők előzetes híradása szerint csütörtök délután a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 25 tanára és a VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium 21 tanára kísérli meg átvenni a tankerülettől azokat a leveleket, amelyeket a pedagógusok azért kapnak, mert polgári engedetlenségi akciókban vettek részt.

Veletek vagyunk, veletek vagyunk!

üdvözölte a tankerületi központhoz érkező pedagógusokat a konzervatív becsléssel máris kétszáz-kétszázötven fős tömeg. A rendőrök nem sokkal fél négy után útjelző bójákat helyeztek ki, mivel annyi a demonsráló, hogy a Damjanich utca és Rottenbiller utca kereszteződésénél található négy sávból hármat nagyjából el is foglaltak. A troli egy sávon közlekedik a Városliget felé.

A leveleket fél négy előtt kísérlik meg átvenni a pedagógusok. A demonstráció délután négy és öt óra között zajlik, itt a tanárok felolvassák követeléseiket, megosztják hallgatóikkal a történetüket, és beszámolnak arról is, hogy milyen munkakörülmények között dolgoznak nap mint nap. A demonstráción emellett szülők is felszólalnak és zenei, művészeti programokra is számítani lehet.

Vásárhelyi Árpád, a demonstráció szervezője a 24.hu kérdésre azt mondta, szülőként döntött úgy még a múlt pénteken, hogy a fenyegetéssel sújtott pedagógusok védelmében szerveződésre van szükség.

Két gyermekem járt a kerületi általános iskolába, és azt tapasztaltam, ha a szülők nem mozdulnak meg, akkor sajnos nem fogják elérni ezek az akciók azt az árutő erőt, amire véleményem szerint szükség van

– fogalmazott Vásárhelyi.

A tiltakozás megszervezését segítő Facebook-csoport mindössze öt nap alatt duzzadt több mint 1700 főre. A szervezést segítők között legfőképp szülők voltak, de tanárok és diákok is csatlakoztak. Mindez jelzi az akció széles körű támogatottságát.

Vásárhelyi szerint a szervezők hétfőn kaptak telefonhívást, amelyben arról értesítették őket, hogy az Eötvös gimnázium 25 tanára személyesen szeretne elmenni a levelekért a tankerületi központba. Hozzájuk csatlakozott aztán a Madách további 21 tanára, így a csütörtöki akció legalább 46 pedagógust érint.

A levelekben várhatóan arra hívják fel az érintett pedagógusok figyelmét, hogy a polgári engedetlenséget tovább ne folytassák, illetve ha mégis folytatják, akkor milyen következményekkel kell számolniuk. A korábbi tapasztalatok alapján a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusok akár az állásvesztést is kockáztathatják.

A levelekért érkező pedagógusok írásba foglalt követeléseiket is megpróbálják átadni a tankerületnek.

A Marosi Beatrix által vezetett Belső-Pesti Tankerületi Központhoz az ötödik, hatodik hetedik, nyolcadik és kilencedik kerületi köznevelési intézmények tartoznak. Ez összesen 47 általános és középiskolát, zeneiskolát, művészeti iskolát és kollégiumot jelent, közöttük tizenhét gimnáziumot. A tankerületi központ hivatalos weboldala szerint a tankerületben több mint 2200 pedagógus dolgozik, ők több mint 22 ezer diák oktatásáról és nevelésről gondoskodnak.