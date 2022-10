Kezdődik a népszámlálás, a részvétel kötelező

A kérdőíveket október 16-áig lehet online kitölteni, aki nem teszi, azt a kérdezőbiztosok keresik fel.

Október 1-jén, azaz ma kezdődik a népszámlálás, amelyen a részvétel kötelező; a kérdőíveket október 16-áig lehet az interneten kitölteni, ezután számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online a kérdőív.

A tízévente esedékes népszámlálás – amelyet tavaly a koronavírus-járvány miatt elhalasztottak erre az évre – pillanatképet ad az országról, bemutatja milyenek a magyarok, például hogy milyen viszonyok között élnek, milyen a munkaerőpiaci helyzetük, az egészségi állapotuk, a vallási hovatartozásuk. A válaszadás azért különösen fontos, mert a kapott adatok megalapozzák a jövőbeni döntéseket, képet adnak a helyi ellátási, szolgáltatási és infrastrukturális igényekről, információval szolgálnak új vállalkozások létrehozásához, és most először energiahatékonysági döntések előkészítését is szolgálják – ismertette a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, Vukovich Gabriella.

Az idei lesz az utolsó hagyományos népszámlálás, amelyen még a lakosság együttműködésére van szükség, a következőhöz már állami adatbázisokat használnak fel.

A felkérőleveleket már kézbesítették a háztartásoknak, ezekben található az a 12 jegyű kód, amelynek segítségével be lehet lépni az online felületre. Ha valakinek nem érkezik meg ez a levél vagy elveszíti, akkor az ügyfélkapun keresztül is tud belépési kódot igényelni. A www.nepszamlalas2022.hu honlapon lehet kitölteni a kérdőívet, az online résztvevők nyereményjátékban is részt vehetnek.

A válaszadás egy 2-3 tagú háztartás esetében körülbelül fél órát vesz igénybe.

A népszámlálás két kérdőívből áll: egy lakáskérdőívet, valamint a lakásban élőkről fejenként egy személyi kérdőívet kell kitölteni.

Lakáskérdőívet kell kitölteni az ország területén lévő minden lakásról, az üresen álló ingatlanokról is, de üdülők esetében csak azokról, amelyek lakottak.

Személyi kérdőívet állampolgárságtól függetlenül mindenkinek ki kell töltenie, aki október 1-jén Magyarországon él, azaz azoknak a magyaroknak is, akik 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, továbbá azoknak a külföldi állampolgároknak, akik legalább három hónapja Magyarországon élnek.

Az online kitöltés lehetőségével nem élő háztartásokat október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, rájuk szigorú biztonsági előírások vonatkoznak, egyedi sorszámmal ellátott igazolványt viselnek, és tableten rögzítik a válaszokat. Akiket nem érnek el a számlálóbiztosok, azok a pótösszeírás idején, november 20. és 28. között a polgármesteri hivatalokban tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Európai uniós jogszabály rögzíti, milyen adatokat kell gyűjteni a népszámláláskor, de ezen felül minden országban vannak speciális témák. Magyarországon ilyenek például az egészségi állapotra és a munkába járáshoz használt közlekedési eszközökre vonatkozó kérdések.

A legtöbb kérdésre kötelező válaszolni, de vannak témák, amelyekre a válaszadás önkéntes: ilyen az egészségi állapot, a fogyatékosság, a nemzetiségi hovatartozás, az anyanyelv, a családi-baráti körben használt nyelv és a vallás.

Az elektronikus kérdőíven életkortól függően változik, mire kell válaszolni. A kérdőív, amelyben többnyire egyszerű feleltválasztós kérdések szerepelnek, elérhető magyar és angol nyelven, de a honlapon még 19 nyelven látható a tartalma.

Az első eredmények tavasszal várhatóak, jövő ősztől pedig a KSH részletes, tematikus adatközléssel szolgál, amely mindenki számára elérhető lesz.

A beküldött kérdőívek a KSH e célra létrehozott szerverére kerülnek, az adatokat titkosítják és fokozottan védett környezetben tárolják. A KSH minden adatot bizalmasan kezel, a válaszadók személyes adatait a magyar és az európai uniós jogszabályok szerint védi. Az adatokat csak statisztikai célból, összesített formában hozzák majd nyilvánosságra.