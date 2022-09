Hazáig menekült egy feltehetően ittas sofőr, bevágott egy sört, majd megharapta a rendőrt

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétségével gyanúsítják azt a 28 éves férfit, aki pár nappal ezelőtt megharapott egy rendőrt az intézkedés során.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője azt üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával és elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A rendőrök ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt mentek ki intézkedni az egy Hajdú-Bihar megyei bankhoz. A bejelentő meghallgatását követően a rendőrök rejtve figyelték a bejelentésben megjelölt kocsit, amely a pénzintézet előtti szervizúton parkolt, majd látták, hogy egy férfi beszáll a járműbe és elindul.

Amikor a sofőr észlelte a szolgálati gépkocsit, a rendőrök elől kitérve haladt tovább és annak ellenére menekült megközelítőleg egy kilométeren át, hogy a járőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés működtetésével próbálták megállítani.

A férfi megállt a lakóhelye előtt, majd befutott az ingatlanba és bezárkózott a nappaliba. A rendőrök testi erővel próbálták benyomni az ajtót, amelyet a férfi csak az édesanyja hatására engedett csak el, majd hirtelen a konyhában lévő hűtőhöz futott, s kivett egy dobozos sört, hogy azt megigya.

A rendőrök többször is felszólították, hogy vesse alá magát az intézkedésnek, amelyhez végül testi kényszert alkalmaztak. A férfi ennek is ellenállt, karjait ökölbe szorította és azokat a mellkasa alá húzta, majd megharapta az egyik rendőr ujját, nyílt sebbel járó, nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.

Az ügyészség őrizetbe vette az alkoholfogyasztással kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt többszörösen büntetett előéletű férfit és kezdeményezte a férfi letartóztatását. A férfi nem ismerte be a bűnösségét, de a gyorstesztje pozitív lett, ha ezt a későbbi szakvélemény is megerősíti, akkor emiatt is újabb eljárás indulhat ellene.