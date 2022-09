Már 2023-ra sem tudnak időpontot adni ultrahang vizsgálatra a monori szakrendelőben

Egy Pest megyei háziorvos írt arról, hogy hasi ultrahangra küldött betegei közül ketten is azzal jöttek vissza a napokban, hogy nem tudtak nekik időpontot adni szakrendelőben. Sem most, sem jövőre – írja a 444.hu.

Az orvos a portál megkeresésére elmondta, hogy bármilyen ultrahangra (hasi, nyaki) már szeptember elején is csak jövő évi időpontot tudtak adni a Bajcsy-Zsilinszky Kórházhoz tartozó monori szakrendelőben, de most már 2023-ra sem. Beszélte arról is, hogy pár hete telefonon érdeklődött a hasi ultrahangot végző főorvosnál, aki arról panaszkodott, hogy „megfulladnak” a sok munkában, egész egyszerűen nem győzik.

A posztjában a háziorvos azt írta:

Kész, vége, egész egyszerűen nem tudom, hogy mi a megoldás.

Erről azt mondta, hogy nagyon sürgős esetekben sürgősségi osztályra küldheti a betegeket, viszont ha ilyenről nincs szó, akkor jelenleg nincs megoldás. Ahhoz ugyanis, hogy másik helyre (mondjuk a Ceglédi Toldy Ferenc Kórházba, mint 2. progresszivitási szintű ellátóhelyre) küldhesse a betegeit, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak kellene kiadni egy utasítást az általános átirányításról. De ilyen határozat egyelőre nem született.

A cikk szerint a hasi ultrahangnál nem az a probléma, hogy nincs elég eszköz, hanem az, hogy nincs hozzá szakember az állami ellátás keretein belül. De több ilyen terület is van (gasztroenterológia endokrinológia), ahol óriási a várólista, és a betegek három hónapon belül, (amíg egyébként érvényes egy beutaló) nem is kapnak időpontot. Ha valaki három hónap alatt bejut egy szakrendelésre, az már nagyon jónak számít.

Az orvos felvetette a problémát egy háziorvosos Facebook-csoportban, ahol több kollégája is azt írta vissza, hogy ők már eleve magánrendelésre utalják a betegeiket hónapok óta. Ez viszont az orvos szerint nem lehet megoldás, hiszen „Ha kötelező fizetni a tb-t, ne kelljen azt mondani a betegeimnek, hogy menjenek a magán egészségügybe, mert akkor 1-2 héten belül meglesznek a vizsgálati eredmények”. Még a múlt héten írt a monori szakrendelő igazgatójának, hogy mi lehet a megoldás, de egyelőre nem kapott választ.