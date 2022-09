Czeglédy Csaba kikéri a Varga Judit-féle nyomozás anyagait „Az ördög ügyvédje” perben

Czeglédy Csaba hiába várta a nyomozókat a miniszter feljelentése után, az újabb „ördög ügyvédje ügyben” nem is keresték.

Czeglédy Csaba a korábbi években szerzett tapasztalatai alapján 2022 elején felkészült rá, hogy egy reggel újra nyomozók jelennek meg a szombathelyi lakásán, és negyedszerre is lefoglalják és elszállítják a számítógépét. Akkor értesült ugyanis a sajtóból, hogy egy újabb ügyészségi vizsgálat indult „Az ördög ügyvédje” Facebook-oldallal kapcsolatban.

A blogot akkor Varga Judit igazságügyi miniszter jelentette fel, miután „az ördög ügyvédje” több bejegyzésben vádolta azzal, hogy leszbikus kapcsolatai vannak, valamint hogy neve összefüggésbe hozható azokkal a korrupciós ügyekkel, amelyekbe helyettese, Völner Pál igazságügyi államtitkár belebukott. Varga a saját Facebookján azt írta, hogy az ellenzékhez köthető blog valótlan állításokkal próbálja őt „nőként és családanyaként” megalázni, ezért feljelentést tesz. Az ismeretlen tettes elleni magánvádas feljelentésben a miniszter azt is indítványozta, hogy az ügyészség vegye át tőle a vád képviseletét, és nyomozza ki az elkövető személyét.

A vádhatóság január elején kiadott közleménye szerint a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás gyanúja miatt el is indította a nyomozást, és a Budapesti Rendőr-főkapitányságot bízta meg a vizsgálat lefolytatásával. Az ügy később a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) került.

A nyomozás több mint fél éven keresztül zajlott, de nem járt eredménnyel. A kormánysajtó, köztük a Magyar Nemzet egy hónapja, augusztus 25-én azt írta, hogy az ügyészség visszaadta az ügyet Varga Juditnak, mert nem tudott érdemi bizonyítékokat beszerezni az elkövetőről. A cikkből az is kiderült, hogy a hatóságoknak az eredménytelen lezárás ellenére határozott elképzelésük volt az elkövetőről, azt gyanították, hogy a Rómában idén január 1-jén elhunyt Homonnay Gergely írónak „köze lehetett” a Vargát sértő posztokhoz, ezért az ő szerepét behatóan vizsgálták. Az NNI jogsegély keretében Homonnay laptopját is igyekezett megszerezni a külföldön maradt hagyatékból, ám az olasz rendőrség elutasította a kérést, így a nyomozás megfeneklett.

Nyomozás már nincs, de az ügy még nincs lezárva

A Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya csütörtökön arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy az eljárás az ügyészség kilépése ellenére jelenleg is folyamatban van. Bővebb információt nem adtak, csupán azt írták, hogy „határnap még nincs kitűzve”.

Magánvádas büntetőper konkrét személy megnevezése nélkül, ismeretlen tettes ellen nem folytatható le a bíróságon, ezért Varga Juditnak meg kell neveznie azt a konkrét személyt, akit a rágalmazás elkövetésével vádol. Szakértők szerint a törvényszék is a „vádlott” megnevezésének határidejére utalhatott a határnappal. Amennyiben nem lesz konkrét név, a bíróságnak meg kell szüntetnie az eljárást.

A 24.hu megkereste az Igazságügyi Minisztériumot is, hogy megtudjuk, mik Varga Judit szándékai, de a tárcától egyelőre nem kaptunk választ. Varga júliusban Tusványoson a Telexnek adott interjújában azt mondta, határozott üzenetet akart küldeni a feljelentéssel, ám egyúttal a kétségét is kifejezte, hogy egy „ilyen helyzetben az internetes téren meg lehet-e találni” az elkövetőt. Azt is elárulta, hogy az ügyészség január óta többször is meghosszabbította a nyomozás határidejét.

Czeglédy Csaba hiába várta a nyomozókat

A DK szombathelyi politikusát, Czeglédy Csabát március 22-től egészen szerdáig teljes joggal lehetett az ördög ügyvédjének tekinteni, hiszen egy, öt hónapon át érvényben lévő bírósági végzés szerint – egy bűntársával együtt – ő volt az, aki több ember „nemi életre vonatkozó” különleges személyes adatát jogosulatlanul kezelte, vagyis aki részt vett azoknak az adriai orgián készült fényképeknek a nyilvánosságra hozatalában, amelyek Borkai Zsolt, korábbi győri polgármester bukását okozták.

Jóllehet, a bírósági döntés alapját a Fővárosi Főügyészség vádirata képezte, és a vádhatóság érte el azt is, hogy az ügyet „egyszerű megítélésűként” kezelve tárgyalás nélkül marasztalják el Czeglédyt, a Varga Judit feljelentése nyomán indított nyomozásban, amelyet szintén az ügyészség felügyelt, nem hallgatták ki, sőt nem is keresték az ellenzéki politikust.

Szerdán újabb fordulat állt be az ügyben, a Veszprémi Járásbíróság hatályon kívül helyezte a tárgyalás nélkül meghozott büntetővégzését, és bejelentette, hogy lesz tárgyalás az ügyben, amely 2023. február 2-án a bizonyítási eljárással folytatódik, ahol Czeglédy is vallomást tesz.

A perhez kapcsolódóan Czeglédy a napokban indítványozta, hogy a bíróság szerezze be a Varga Judit által kezdeményezett büntetőeljárás teljes iratanyagát a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészségtől. A 24.hu birtokába került indítványban Czeglédy furcsállja, hogy az ügyészség az alapos nyomozás ellenére 2022-ben nem jutott az „ördög ügyvédje” nyomára, miközben idén, a Borkai-ügyhöz kapcsolódó vádiratban és büntetővégzésben már tényként állították, hogy ő áll a Facebook-oldal mögött.

Az ügyvéd szerint ezért tisztázásra szorul, hogyha az egyik ügyben azt állítja a hatóság, hogy csak neki van hozzáférése Az ördög ügyvédje oldalhoz, akkor a másik ügyben miért nem keresték, illetve, ha van bizonyíték arra, hogy más is szerkeszthette a blogot, miként állíthatták az eredeti ügyben, hogy minden kétséget kizáróan ő a felelős a fényképek publikálásáért.

Lapunk megkereste a Czeglédy által felvetett ellentmondással a Fővárosi Főügyészséget, de kitérő választ kaptunk. Az ügyészség megismételte, hogy a Varga-féle nyomozásban a „feljelentett kilétének megállapításához és az érdemi döntés meghozatalához szükséges bizonyítékokat nem lehetett beszerezni”. Közölték azt is, hogy az eljárással kapcsolatos egyéb információkra amúgy sem áll módjukban reagálni, tekintettel arra, hogy a magánvádas eljárás már a bíróságon folyik, és abban az ügyészség már nem vesz részt.