Orbán Viktor Kötcsén azt mondta: 2060-ig a Fidesz kormányoz

A Szabad Európa több résztvevővel beszélve foglalta össze zárt körben elmondott beszéde tartalmát. A kormányfő szerint 2030-ra nettó befizető tagállammá válunk, akkor kell elgondolkodni az EU-tagság értelmén Orbán számára vonzó a kínai modell.

A miniszterelnök Kötcsén, a kormánypárti politikusok és a NER holdudvara előtt számos témát érintett. A nyilvánosság előtt azóta is ismeretlen beszéd részleteiről a Szabad Európa most azt írja, hogy annak egyik legfontosabb eleme az Ukrajnában zajló háború volt, ami szerinte akár 2030-ig is velünk maradhat, Ukrajna pedig akár területe harmadát-felét elveszítheti. Orbán Viktor úgy látja, a háború lokális lett volna, ha a Nyugat nem teszi globálissá.

Szerinte a szankciókkal lábon lővi magát Európa, az energiaválság miatt télen az európai ipar negyven százaléka is leállhat. Ősszel a szankciós csomag újabb meghosszabbítását próbálná megakadályozni, de tisztában van vele, hogy ezzel szinte egyedül van a tagállami vezetők között. Abban bízik, az új olasz kormány majd támogatja ebben. Szerinte most nincs olyan vezetője Európának, aki felismerné a kontinens érdekeit, azért tenne, erre másokat is rávenne. Angela Merkel ilyen volt, ő nem hagyta volna a szankciós politikát.

A kormányfő megismételte tusnádfürdői gondolatmenetét, miszerint 2030-ra széteshet az eurózóna és akár maga az Európai Unió is, és 2040-re a francia városokban többségben lesznek a muzulmán bevándorlók, ami más uniós nagyvárosokban is megtörténhet. Ebben az esetben átértékelné a kapcsolatokat, mondván, mennyire európai egy ország, amelyikben az őshonos európai nemzetrészek néhány településre, kisebbségbe szorulnak.

2030-ban kell gondolkodni az EU-tagság értelmén

Várakozása szerint addigra a visegrádi négyek csoportja erős hatalmi központtá válik. Bár a háború miatt válságban van az együttműködés, hamarosan Pozsonyban és Prágában is olyan kormány alakulhat, amelyikkel a Fidesz szövetséget köthet. 2030-ra a V4-ek nettó befizető tagállammá válnak, Orbán Viktor szerint akkor el kell gondolkodni az EU-tagság értelmén, azon, mit ad nekünk a tagság. Ha a válasz nem pozitív, le kell vonni a következtetéseket.

A miniszterelnök szerint Európa nem készült fel a világpolitika olyan új szereplőire, mint Kína. Ő már 2010-ben látta, milyen hatékony a kínai államkapitalizmus, ezért hasonló gazdasági modellt alakítana ki, erre épül unortodoxnak nevezett gazdaságpolitikája.

A kormányfő négy stratégiai célból nem engedne semmilyen körülmények között. Mindent megtenne a népesség növekedésért. Hamarosan újabb családtámogatási intézkedések jönnek, amelyek részleteiről nem beszélt. Megőrizné a teljes foglalkoztatottságot, a jövedelmeket, a jövedelemskála alsó negyven százalékának emelné majd a jövedelmét. Modernizálná a gazdaságot, egyesítené a nemzetet. A Szabad Európa forrásai szerint elsősorban a határon túli magyarokra gondolt, nem arra, hogy a hazai politikai megosztottságon enyhítene.

Végül Orbán Viktor saját politikai táboráról azt mondta, az elmúlt időben tudatosan nevel ki egy olyan új Fidesz-generációt, amelynek tagjai jól képzettek, képesek kormányozni, akiknek 2030 után akár 2060-ig is el kell tudniuk vezetni az országot. A Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) után a Nemzetközi Együttműködés Rendszerét is létrehozná, ezt szolgálja a Fidesz hálózatépítése konzervatív körökkel, think tankekkel, influenszerekkel.