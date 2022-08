Hiába keresnek többet a tanároknál, mégis kevesen vannak az iskolaőrök

Ősztől száz új iskolaőrre lenne szükség az országban, de ettől függetlenül is hiány van belőlük – írja a Hvg.hu, hozzátéve, az állomány feltöltöttsége jelenleg 79 százalékos. A portál szerint azért lehet sok a „pályaelhagyó” iskolaőr, mert a bruttó 260–270 ezres fizetés valószínűleg nem elég vonzó.

A lap felidézi, hogy a NER-es médiaportfólióba tartozó Somogy megyei hírportál, a sonline.hu júliusban ezzel a felütéssel próbált kedvet csinálni a jelentkezéshez:

Rendet vágnál a nebulók között? Jelentkezz iskolaőrnek! Itt a lehetőség, hogy tegyél valamit a jövő nemzedékéért!

Az iskolaőrök rendfenntartó jellegű feladatokat látnak el azokban az oktatási és köznevelési intézményekben, ahol erre igényt tartanak. Márpedig ilyenből egyre több akad: az iskolaőröket foglalkoztató rendőrség a hvg.hu-nak arról számolt be, hogy az új tanévben 100 új oktatási intézmény csatlakozik az iskolaőri programhoz, így oda is kellenek emberek, miközben iskolaőrből már most hiány van, „az állomány feltöltöttsége 79 százalékos”.

Az augusztus elejei állapot szerint az iskolaőri programban 491 intézmény szerepel, de a korlátozott létszám – országszerte 476 iskolaőr van – csak 425 oktatási- és köznevelési intézményben teszi lehetővé az állandó szolgálatot. A rendőrség hozzátette, várják az új jelentkezőket, folyamatos a toborzás, és 3 hetes képzés után munkába lehet állni. Egy iskolaőr Budapesten és Pest megyében havi bruttó 270 ezer, az országban máshol 260 ezer forintot kap, mellé mindenhol évi 200 ezer forint cafetéria jár. Ez a jövedelem magasabb, mint amennyi egy akár felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő pedagógus induló keresete – emlékeztet a portál.

A Hvg,hu a cikk fizetős részében egyebek mellett beszámol arról, hogy az ország melyik részében kellett a leggyakrabban intézkedniük az iskolaőröknek, hány esetben használtak valamilyen kényszerítő eszközt, illetve hányszor indult büntetőeljárás iskolaőri intézkedés nyomán.