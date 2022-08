Használt autók eladásával gyűjtene pénzt a kártérítésre a pécsi erdőtűz okozója

Csak egy gödörbe dobált szemétkupacot akart eltüntetni a Mecsek oldalában több hektárnyi területet felégető férfi.

Használt kocsik eladásával szeretné összegyűjteni a kártérítést a férfi, aki csütörtökön hatalmas erdőtüzet okozott Pécs határában – számolt be az RTL Híradó.

Bár a riport szerint a helyi veterán autósok körében nem ismerik a nevét, a férfi júniusban egy 1959-es Ferrari 250 GT és egy 1979-es BMW M1 hirdetése kapcsán is – melyből összesen 450 darabot gyártottak le – old timer autókereskedőként hivatkozott magára a közösségi médiában. De emellett több másik Ferrarit és egy Fiat Unót is próbált értékesíteni a használtautó-hirdetések feladását szolgáló portálokon. Illetve a bocsánatkérése után egy olyan bejegyzést is közzétett, melyben olyanokat keresett, akiknek értékesítheti bizományiban az autóját jutalék fejében.

A Híradó stábja nemcsak az elfoglaltságai miatt sms-ben válaszoló férfit próbálta elérni, hanem azt a Pécs Patacs városrészében található telket is felkereste, ahonnan a lángok terjedni kezdtek. Itt egyébként csak kettő, villanypásztorral őrzött régi Fiatot találtak a ház mellett.

A férfi szomszédja pedig még azt is megmutatta nekik, hogy pontosan honnan indult a tűz, és azt is elmesélte, hogyan.

Itt kért engedélyt tőlem, hogy bizonyos ételhulladékot, meg szemetet eldobáljon

– mutatta meg a fenti képen látható gödröt, melyben azóta újra összegyűlt némi szemét.

Miután a férfi meggyújtotta a hulladékot, a tűz hamar belekapott a gödör melletti száraz fűbe, majd onnan terjedt tovább a hegyoldalban.

A tűzben összesen nyolc hektárnyi, részben erdős terület égett le, valamint három ház megsemmisült, illetve hét másik is megrongálódott.