Hétfő óta hiába várják a WizzAir-utasok, hogy elhozzák őket Lutonból Budapestre

Hétfőn este körülbelül két tucat magyar is szeretett volna hazarepülni az angliai Lutonból Budapestre, de a WizzAir-járatuk indulási időpontját először többször halasztották, majd végül törölték – írja a Telex.

Angliában hétfőn is 39-40 Celsius-fok körül volt a hőmérséklet, és emiatt a közlekedés is megbénult. Az aszfalt is olvad ilyen melegben, ezért a lutoni repteret is lezárták néhány órára hétfőn délután. Ezért is mondta a Telexnek az egyik utas, hogy számította rá, hogy csúszni fog a gépünk indulási ideje.

Így is lett. Az eredetileg kiírt este fél kilencből előbb 10.10, majd 10.30 lett, végül 0.10. Más gépek is csúsztak. Aztán este 11-kor minden gépet töröltek. Elszabadult a pokol, több ezer, 50-60 gépnyi ember hömpölygött a tranzitban. Meleg volt, még a falakról is izzadtság csorgott. Benne volt a hangulatban, hogy valami balhé, törés, zúzás lesz, nagyon felfokozott volt a hangulat, de ez szerencsére elmaradt

– nyilatkozta.

Az említett géppel magyarok mellett grúzok, lengyelek és portugálok is repültek volna, de annál a kapunál, ahol a WizzAir képviselőinek kellett volna lenniük, senkit nem találtak. Így nem tudták meg, mikor juthatnának haza, biztosítanak-e nekik szállást. Még reggel sem kaptak tájékoztatást, ezért a Lutonban rekedt utasok felhívták a magyar külügyet, ahol segítőkészek voltak, jegyzőkönyvet vettek föl az esetről, majd fél kilenc körül a magyar konzulátus több munkatársa ki is ment a reptérre. Ivóvizet is szereztek a bajba jutott utasoknak, és alternatív hazajutást is szervezni kezdtek. Mindeközben egy civilszervezet is segítséget nyújtott, vizet és élelmet szerzett a várakozóknak, a WizzAir emberei viszont továbbra sem voltak elérhetőek.

Kedden már a hőség sem volt akadály a reptér számára, több WizzAir-gép is indult Magyarország felé, de minden hely be volt foglalva, hiába próbálkoztak azokra jegyet venni. A Lutonban rekedt utas a Telexnek azt mondta, tíz nap múlva indul olyan WizzAir-járat, amelyikre tudnának foglalni.

Több mint 24 órája vagyunk itt, 40 órája vagyok ébren, és még most sincs repülőgép. Azóta senki nem segített a légitársaságtól se személyesen, se telefonon.

– mondta az utas.