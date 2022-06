Szijjártó felhívta a Gazprom-vezért, aki megígérte, hogy lesz gáz

– Amikor felmerültek olyan hírek, hogy egyes országokba a Gazprom leállítja a szállítást, telefonon beszéltem a társaság vezérigazgatójával, valamint Oroszország energiaellátásért is felelős miniszterelnök-helyettesével, akik egyaránt biztosítottak arról, Magyarország felé teljesíteni fogják szerződéses kötelezettségeiket – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Kossuth Rádióban adott vasárnapi interjújában, hozzátéve, hogy sok más nyugat-európai vállalathoz hasonlóan az MVM is olyan módon fizet a földgázért, amit a szállító előír. Tájékoztatása szerint Magyarországnak hosszú távú, tizenöt éves gázvásárlási szerződése van a Gazprommal. Magyarország földgázellátása, és összességében az ország energiaellátása teljesen biztos alapokon áll. – A földgáz és a kőolaj is minden nap szerződés szerint, menetrend szerint, zavartalanul és mindenfajta fennakadás nélkül érkezett – állította a politikus.

Szijjártó beszélt a globális minimumadóról is, amelyet váratlanul a magyar kormány megvétózott a héten, így egyelőre nem biztos, hogy jövőre be tudják vezetni Európában.

– Közép-Európában a fegyelmezett költségvetési politikának köszönhetően Európa legalacsonyabb társasági adóit kell fizetni, a globális minimumadó kivetése Magyarországon komoly adóemeléssel és munkahelyek tízezreinek veszélybe kerülésével járna – jelentette ki a politikus, aki szerint a globális minimumadó újra munkahelyeket sodorna veszélybe világszerte, ráadásul a termelő vállalatok adóterheinek növekedése újabb áremelkedéseket okozna, újabb lökést adva az inflációnak.