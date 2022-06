Ábel Attila: Németh Szilárd sem fogadja el teljesen az Alaptörvényt

Csepel alpolgármestere a fideszes belharcokról vallott, írásban.

Ábel Attila a Népszavának elárulta, több oka is van a csepeli fideszes belharcnak, annak, hogy egymásnak feszültek Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével, választókerületi elnökével. A fideszes alpolgármester írásban elküldött válaszaiból kiderül, csak az egyik ok a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány (KIMBA) csarnokának szövevényes ügye, jóval több konfliktus húzódik meg a háttérben.

Borbély Lénárd fideszes polgármesterrel három évig próbáltak leülni Németh Szilárddal, hogy megbeszéljék a problémás ügyeket. Mivel a pártban Németh Szilárd áll magasabban a ranglétrán, azt vallja, hogy választókerületi elnökként akár meg is buktathatja a polgármestert, akkor is, ha sikeres. Négyszemközt ehhez segítséget is kért Ábel Attilától, akit viszot arra kérte, ne indítson belháborút, mert abból az ellenzék jön ki győztesen.

A fideszes alpolgármester szerint Németh váltatta le őt is a csepeli Fidesz éléről, most pedig az ő utasítására már kilencszer szavazott több fideszes önkormányzati képviselő az ellenzékiekkel együtt a fideszes polgármester ellen,

ha így folytatódik, garantáltan meg fogja buktatni a Fidesz alelnöke a Fideszt Csepelen.

Az alpolgármester szerint Borbély Lénárd polgármester még bízik a lehetetlenben, de esélye sincs megállapodásra jutni. Az írásban adott interjú legérdekesebb része arról szól, hogy Ábel Attila szerint

Németh Szilárd sem fogadja el teljesen az Alaptörvényt. Van egy zavaros elmélete, amely szerint az Alaptörvény leírt szövege felett áll egy láthatatlan, élő alkotmány, amit a Fidesz választókerületi elnökei testesítenek meg. Mivel ő az alkotmányozó többség tagja, ő saját magát az Alaptörvény feletti »élő alkotmánynak« tartja, aki szóban törvénykezik. Erre vezeti vissza, hogy nem a megválasztott polgármester a polgármester, hanem a választókerületi elnök. Valójában ezért nem lehet vele leülni tárgyalni semmiről, hiszen álláspontja szerint övé a hatalom, nekünk nincs jogunk semmiben sem vitatkozni vele. Azért nem bontja le a kordont sem, mert neki Borbély Lénárd nem polgármester, és saját magát a törvények felett állónak tartja.

A Népszava a csepeli alpolgármester állításai miatt megkereste Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztost, aki még nem reagált kérdéseikre.