Letartóztatásba került G Ras, a Ligetvédők egyike

Április 12-én letartóztatásba helyezték Komáromy „G Ras” Gergely énekes-aktivistát, akit a Városliget átépítése ellen protestáló Ligetvédők egyikeként vádoltak meg csoportos garázdasággal 2017-ben.

Március 7-én elfogatóparancsot adtak ki G Ras ellen, majd április 12-én letartóztatásba vették annak ellenére, hogy jogkövetően felvette a kapcsolatot a bírósággal

– írják az aktivista ügyében rendezendő, vasárnapi demonstráció szervezői a Facebookon.

Az elmúlt években Komáromy számos kormányellenes megmozduláson lépett fel, és a Városliget átépítése ellen is többször protestált. 2019-ben is elfogatóparancsot adtak ki ellene, akkor azt nyilatkozta, hogy neki nem is szóltak a hatóságok, miért adták ki a körözést.

Lapunk 2015-ben közölt interjút Komáromyval:

