VV Fanni védője szerint van egy videofelvétel a lányról, amely két nappal eltűnése után készült

Már csak négy hét van az ítélethirdetésig, mégsem fogynak a megválaszolatlan kérdések Novozánszki Fanni eltűnési ügyében. Ma sem tudni, pontosan mi történt vele. Bálint Roland, a vádlott B. László ügyvédje pedig március 31-i védőbeszédében egy fontos információra emlékeztette Farkas Gabriella bírónőt és az ügyészséget, ami felett szerinte a rendőrség elsiklott. A védő a 24.hu-nak beszámolt a tárgyalóteremben történtekről. Elmondta, hogy a rendőrségi dokumentumokban ott virít egy feljegyzés, ami arról szól, hogy létezik egy videofelvétel, amin az eltűnése után két nappal VV Fanni látható, épen és egészségesen.

„A Novozánszki szülők arról nyilatkoztak a vallomásukban, hogy kettő nappal a lányuk eltűnése után, 2017. november 22-én felmentek Fanni lakására, ahol mindent rendben találtak. Elmondják azt is, hogy az édesapa lement a portára, hogy kérdezősködjön, mire közölték vele, hogy megnézték a biztonsági kamerák felvételeit, és Fanni aznap, délután 4 órakor hagyta el az épületet, egyedül” – mondta Bálint Roland.

Hogy a celeblány november 22-én még jól volt, az is erősíti, hogy a szülők arról számoltak be, a szerdai látogatáson rendben találták Fanni lakását, a két kiskutyáját is. Az ebek nem fogadtak el se vizet, se tápot, tehát ettek és sétálni is voltak. Ezzel szemben a rendőrség a két nappal későbbi (2017.11.24-i) házkutatáson már több mint tíz darab kutyapiszkot és vizeletfoltot talált a lakásban – erről írott és videós rendőségi dokumentáció is készült a védelem szerint.

„Aki hétfőn eltűnik, az szerdán nem tud kisétálni az otthonából. Aki hétfőn eltűnik, annak szerdáig a kutyái biztosan bepiszkítanak. Ez a két kiskutya csak szerdától-péntekig csinált be. Nem érdekes?” – vette át a szót Brodmann Péter, a vádlott nagybátyja és korábbi védője, aki szerint a rendőrség nem ment utána ennek a kulcsfontosságú információnak. Pedig a vallomás négy éve ott hever a nyomozati iratok között, ebben a szülők elmondják, hogy Fanni hivatalos eltűnése után két nappal látta őt a biztonsági őr és felvétele is van róla.

Az őrt egyébként azonnali hatállyal kirúgták, mondván, nem látta el jól a feladatait. Az új, akár perdöntő felvételtől függetlenül persze az is tény, hogy VV Fannival november 20-án is történt valami, hiszen azt is kamerafelvétel bizonyítja, hogy a vádlott ájultan cipeli őt a lépcsőházban.

A védelem azt is elmondta a csütörtöki tárgyaláson, hogy hiába kérték, sohasem kapták meg a Duna-parti luxusapartmanház kamerafelvételeit, hogy kielemezzék.

Kapcsolódó Mégsem halt meg VV Fanni? – vannak erre utaló bizonyítékok is Bár a legtöbb nyom továbbra is B. Lászlóra utal, a bíróság a mai napig nem zárta ki, hogy a vádlott akár igazat is mondhat, és valóban nem bántotta a valóságshow-szereplőt.

Hogy négy héttel az ítélethirdetés előtt az elhangzottak mennyiben gyengítik a vádat, ami emberölésről szól, és amire 30 év börtönbüntetést kér az ügyészség, nem tudni. Egy bizonyos, B. László gőzerővel készül az április 19-ei utolsó felszólalására.

„A vád 2017. november 20-ai emberölési minősítése téves, de az aznapi eseményért – amit kamerafelvétel is rögzít – úgy tartom, védencemet büntessék meg, és a személyi szabadság megsértése miatt ítélje el bíróság. A két nappal későbbi eltűnéshez viszont a vádlottnak semmi köze. Ez a védelem álláspontja” – szögezte le Bálint Roland.