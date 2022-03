Szexmunkások dolgoztak a kőbányai lakásában, megunták a lakók

Szexmunka végzésére adta ki a lakását három nőnek egy férfi Kőbányán. A Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség vádat emelt ellene, és egy prostituáltként dolgozó nő ellen is.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a 44 éves férfi tudott arról, hogy a három nő is prostitúciós tevékenységet folytat a lakásban. Sőt, a rendőri intézkedés után tanúkat próbált meg rávenni arra, hogy valótlan vallomást tegyenek az érdekében.

A vádirat szerint a 44 éves férfi 2017 májusában adta ki a kőbányai lakását az ügy másik vádlottjának, egy 29 éves nőnek. A férfi tudott arról, hogy a nő prostitúciós tevékenységből finanszírozza a megélhetését, és tudott arról is, hogy a bérbe adott lakásban is szexmunkát fog végezni.

A 29 éves nő 2018. januártól különböző internetes oldalakon hirdette prostitúciós tevékenységét. Nem sokkal később két nő ismerőse részére is felajánlotta, hogy ők is az általa bérelt lakásban fogadják a kuncsaftjaikat, egyiküknek pedig segítséget is nyújtott a szexmunka elkezdéséhez.

A két nő a helyért cserébe anyagilag hozzájárult a lakás bérleti díjához, illetve rezsiköltségeihez, pár hónappal később pedig oda is költöztek. A 44 éves férfi tudott a dologról, és engedélyezte a beköltözésüket. A három nő ezután napi rendszerességgel fogadott vendégeket a lakásban, akik részére anyagi ellenszolgáltatás ellenében szexuális szolgáltatást nyújtottak.

A rendőrök 2019 február 26-án állampolgári bejelentésre megjelentek a lakásban és felszámolták az ott végzett prostitúciós tevékenységet. A nyomozók a kutatás során nagy mennyiségű szexuális segédeszközt és több mint kétmillió forintot foglaltak le.

Miután a 44 éves férfi tudomást szerzett a rendőri intézkedésről, számolt azzal a lehetőséggel, hogy a nyomozók őt is felelősségre vonják majd az eljárásban. Ezért felkeresett két olyan személyt, akik rá nézve terhelő információkkal bírtak, majd megpróbálta rávenni őket arra, hogy a büntetőeljárás során, tanúkihallgatásukon állítsák valótlanul azt, hogy neki nem volt tudomása a lakásában folyó prostitúciós tevékenységről.

A két tanú azonban elmondta a nyomozóknak, hogy a 44 éves férfit többször is figyelmeztették arra a lakók, hogy a lakásban prostitúciós tevékenység folyik és kérték, hogy tulajdonosként intézkedjen a tevékenység beszüntetése érdekében.

A 44 éves férfit és a 29 éves nőt prostitúció elősegítésével, a férfit ezen túlmenően hamis tanúzásra felhívás bűntettével is vádolja. A férfire próbaidőre felfüggesztett börtönt, a nőre pénzbüntetést kértek.