Rutinos tévés és paralimpiai bajnok csatlakozik házigazdaként a 24.hu és a Partizán közös élő választási műsorához

Krizsó Szilvia és Pásztory Dóra lesznek Gulyás Márton műsorvezető-társai április 3-án este. Most pénteken a Háromharmad különleges, élő és videós kiadásával indul a Partizánnal közös választási műsorfolyam.

Számos budapesti és vidéki kapcsolás mellett két váltott stúdióból jelentkezik majd a 24.hu és a Partizán közös választási műsora, a Frontvonal április 3-án délutántól késő éjszakáig tartó élő adása. A Partizán stúdiójában Gulyás Márton alapító főszerkesztő mellett Pásztory Dóra újságíró, egykori sportkommentátor lesz az este házigazdája, míg a 24.hu a műsor kedvéért felépülő helyszínén Krizsó Szilvia műsorvezető, kommunikációs szakember beszélget az újság szerkesztőivel és az adás vendégeivel.

„Nagyon izgatott vagyok, mert pont húsz éve dolgoztam utoljára országgyűlési választási műsorban, és a mai napig élénken emlékszem arra az estere. Valódi csapatmunka volt, ahol mindenki tudta és tette a dolgat. Ugyanerre számítok most is. Bár régóta nem foglalkozom politikával, azért mondtam igent a felkérésre, mert hiszem, hogy tudunk egyszerre újszerűek, korszerűek es szakszerűek lenni, és megmutatni, hogy egy igazi közszolgálati műsor objektív és a tények tiszteletén alapul” – mondta Krizsó Szilvia.

„A választás éjszakájának közvetítésében részt venni olyan szakmai kihívás, mint egy paralimpiai döntő, csak most nem 3 percig kell adrenalin hatása alatt teljesíteni, hanem több órán át. Az Eurosport mikrofonja mögött eltöltött évekhez tudok visszanyúlni, hiszen az országgyűlési választás is egy verseny, ahol nem érmekért zajlik a megmérettetés, hanem az emberek bizalmáért. A Partizán és a 24.hu csapata olyan értékeket képvisel a magyar médiában, olyan színvonalon tájékoztatja a közönségét, amihez megtisztelő csatlakozni” – tette hozzá Pásztory Dóra.

Péntektől élőben, videóban jön a Háromharmad plusz

A Frontvonal részeként már március 4-én is rendszeres közös műsort indít a két szerkesztőség: a 24.hu politikai podcastja, a Háromharmad márciustól minden pénteken élőben, videóban is jelentkezik Háromharmad plusz néven. A választási kibeszélőműsort Gulyás Márton vezeti, és a Partizán és a 24.hu szerkesztői is láthatók lesznek benne. Az adást a 24.hu-n, az újság és a Partizán Facebook-oldalán és a Partizán Youtube-csatornáján is követni lehet.