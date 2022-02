Viperával verte a kutyáját egy férfi a XVI. kerületben

Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki viperával verte meg a saját kutyáját hétfőn késő este a XVI. kerületben. A BRFK kerületi rendőrei állatkínzás és más bűncselekmények miatt indítottak eljárást a 42 éves Sz. Károllyal szemben.

A BRFK tájékoztatása szerint a férfinél kábítószergyanús növényi törmeléket is találtak az elfogásakor, és azt is megállapították, hogy a kutya bántalmazása közben az egyik közelben parkoló autó tükre letört. A férfi lakóhelyén néhány gramm kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak, valamint a vele szemben alkalmazott kábítószer gyorsteszt is pozitív eredményt mutatott.

A 42 éves Sz. Károlyt kábítószer birtoklás, garázdaság, valamint állatkínzás kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Sz. Károly a gyanúsítás ténye miatt nem élt panasszal, az abban foglaltakat elismerte, érdemi vallomást azonban nem tett.

A rendőrség állatvédők telephelyén helyezte el a bántalmazott kutyát , az eset további körülményeit pedig szakértők bevonásával vizsgálja.​