Megerőszakoltak egy 41 éves nőt a házibuli után, tagadja tettét a volt sportoló

Szexuális erőszak és súlyos testi sértés miatt emelt vádat a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség azzal a 28 éves férfival szemben, aki tavaly áprilisban megerőszakolt egy 41 éves nőt a házibuli után.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője megkeresésünkre azt mondta, hogy tagadta az erőszakot a bűncselekménnyel vádolt 28 éves férfi.

A vádirat szerint a kisportolt testalkatú, küzdősportokban magas fokon jártas férfi ittasan, egy házibulit követően erőszakoskodni kezdett egy 41 éves nővel a közös ismerősük lakásán, és minden előzmény nélkül, a nő akarata ellenére szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette. Az ügyészség tájékoztatása szerint a nő végig kérte, hogy a nála jóval erősebb fizikumú férfi hagyjon fel az erőszakkal, és fizikailag is ellenállt.

Eközben a nőnek sikerült szabadulni a fogásból, megpróbált felállni, a férfi azonban megragadta a nyakát és visszarántotta az ágyra, majd mindkét kezét lefogta és ellenkezése ellenére tovább közösült vele.

Ezt követően az elkövető – abban a hiszemben, hogy a nő a bejárati ajtót magukra akarja zárni – kiengedte a nőt a hálószobából, de mielőtt az el tudta volna hagyni a lakást, utána ment. Ekkor rálökte a nappaliban lévő kanapéra, ahol teljes testével ránehezedett, és tarkóját, valamint csípőjét lefogva újra közösült vele, miközben az áldozata végig fájdalomról panaszkodott.

A volt sportolót a TEK-esek fogták el tavaly májusban, majd elrendelték a letartóztatását. A terhelt ezen cselekményét megelőzően, 2019 decemberében ittasan szóváltásba keveredett egy taxissal, miután nem fizette ki a viteldíjat. Megragadta a ruházatát kétszer megrúgta és egy erős mozdulattal lefejelte őt, amellyel nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott. Az emiatt indult eljárás jelen ügyhöz lett egyesítve, így ezen bűncselekmény elkövetése miatt is most került sor a vádemelésre. A volt sportolót már korábban is elítélték részben erőszakos bűncselekmények miatt.