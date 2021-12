Vitézy szerint barbár módon tüntetik el a BKK-automatákat, a Városháza szerint jobb üzemeltetési szerződést kötöttek, mint elődeik

Két Facebook-bejegyzésben is kifogásolta Vitézy Dávid, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elkezdte jegyautomatái egy részének leszerelését. A kormány alá tartozó Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója megjegyezte, hogy a BKK bevételeinek 55 százalékát még mindig az automaták adják, és bár lehet, hogy egyszer a mobilértékesítés feleslegessé teszi az automatákat, ettől még messze vagyunk, Varsóban kétszer annyi, Berlinben és Bécsben háromszor annyi automata működik, mint amennyi Budapesten eddig volt.

Ráadásul szerinte a BKK barbár módon tünteti el az európai uniós forrásból vásárolt és tökéletesen működő automatákat, a helyük üresen tátong a város számos pontján, így a Széll Kálmán téri metróépület oldalában is.

Mielőtt valaki a pénzhiányra hivatkozna, nem árt emlékezni: az automaták üzembe állítása után szerzett tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az értékesítési csatornák szűkítésének hatása bevételkiesés lesz, tehát a BKK és ezáltal a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi pozíciói romlani és nem javulni fognak az intézkedés révén

– írta Vitézy, aki szerint bármelyik jegyautomata legalább nyolcvanszor annyi bevételt hozott, mint amennyibe a fenntartása került.

A Városháza ugyancsak a Facebookon reagált. Szerintük nem először történik meg, hogy Vitézy és más fideszesek az általuk kötött rossz szerződésekhez ragaszkodnak, hasonló a helyzet most is, amikor hét év után megújul a BKK mára elavult jegyautomata-hálózata Az új szerződéssel legalább három évre garantált az automaták működése úgy, hogy előnyösebb szerződést kötött a BKK az új szolgáltatóval, hiszen a korábbi 733 millió helyett évi 516 millió forint lesz az éves üzemeltetési díj. Nemcsak összességében lett olcsóbb az automaták üzemeltetése, de darabonként is: havi 165 ezer forint helyett 130 ezer.

A BKK folyamatosan figyeli bevételeinek alakulását, az automaták kihasználtságát, és ez alapján módosítja a készülékek számát a városban, írták. Az automaták értékesítési forgalma a 2019-es évhez viszonyítva az idén várhatóan közel 40 százalékkal kevesebb lesz, mivel egyre többen vesznek mobiljegyet.

A BKK pontosan tudja, hogy melyik automata mennyi forgalmat bonyolít, látja hogy hol vannak kevésbé kihasznált készülékek, amelyek üzemeltetéséért jelenleg feleslegesen fizetnek a budapestiek. A mutatók alapján voltak olyan helyszínek, ahol 5 egymás mellett álló, közepesen kihasznált automata forgalmát 3 jobban kihasznált automatával is biztosítani lehetett, ez az összes automata mindössze 12 százalékát érinti. Ezeken a helyszíneken kevesebb automatával és kevesebb üzemeltetési költséggel is biztosítható az utasok kiszolgálása és a bevétel biztosítása

– közölték.