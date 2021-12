Elérhette a tetőpontot a negyedik hullám

Cikkünk frissül

Úgy fest, a koronavírus-járvány negyedik hulláma elérhette a tetőpontját. A most közölt új fertőzöttek száma már érdemben elmarad az egy héttel ezelőtt közölttől. Ezzel ráerősített a mai adat az elmúlt napokban kirajzolódó trendfordulóra.

Az elmúlt három napban összesen 22 699 új fertőzöttet igazoltak – írja a hétvégét is magába foglaló időszakról a koronavirus.gov.hu.

Ez közel 20 százalékos csökkenés a múlt hétfőn nyilvánosságra hozott adathoz képest.

Az elmúlt három napban elhunyt 489 beteg. Az elhunytak számánál még nem beszélhetünk sajnos trendfordulóról. Egy héttel ezelőtthöz képest kissé nőtt az elhunytak száma (akkor 460 halálos áldozat volt három nap alatt).

Az elhunytak száma 35 611 főre emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma pedig 189 753 főre emelkedett.

7440 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez kissé (23-mal) kevesebb, mint a legutolsó, pénteken közzétett adat.

Összesen 586-an vannak lélegeztetőgépen. Itt viszont még növekedés látszik (pénteken 566 lélegeztetettet jelentettek a megváltoztatott módszertan szerint.)

Oltás

A beoltottak száma 6 159 926 fő, közülük 5 867 068 fő már a második oltását is megkapta, 2 765 500 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Három nap alatt csupán 14 ezren kapták meg az első oltásukat, 9 ezren a másodikat, ám 100 ezren a harmadikat.

Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 139 ezren vettek fel oltást, közülük 931 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 135 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A kormány újabb egy héttel meghosszabbította az Oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között.

„A kórházak december 12. vasárnapig megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást.”

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt hét csütörtökön engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Az oltási munkacsoport megkezdte az 5-11 éves gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek . A gyerekek oltását a gyerekoltásokra kijelölt kórházi oltópontokon és igény esetén a házi gyermekorvosoknál tervezik. Az előkészületek tartanak, a terveket ezen a héten véglegesítik, és a tudnivalókról időben tájékoztatják a szülőket, ígéri a kormány.