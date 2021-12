Leesett az első hó, Budapesten nyolc téli munkagép hibásodott meg éjszaka

Budapestet vasárnap hajnali 2 óra körül elérte egy csapadékzóna, a pesti városrészben először havaseső, illetve hószállingózás volt, míg a magasabban fekvő budai hegyvidéki területeken havazni kezdett. A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretein belül önállóan működő FKF Köztisztasági Divízió szakemberei éjféltől ellenőrizték az utak állapotát, és ahol szükséges volt, a munkagépek elvégezték az utak preventív sózását. Az FKF munkatársai a nappali műszakban 73 téli munkagéppel jelenleg is dolgoznak az utak megtisztításán, síkosságmentesítésén, hogy biztosítsák első lépésben a közösségi közlekedés zavartalanságát, a balesetmentes közlekedés feltételeit – olvasható az FKF közleményében.

A társaság Budapest több mint 5000 kilométer hosszúságú úthálózatának takarítását az alábbi, jogszabályban meghatározott prioritási sorrendben végzi:

hidak, felüljárók,

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út,

Budaörsi út (M1, M7), M3-as, M5-ös autópályák,

a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai,

az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai,

egyéb autóbusz- és közösségi közlekedési útvonalak,

a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak.

A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés..

A közlemény szerint az FKF rendelkezésére álló téli célgépek száma az évek alatt drasztikusan – az elmúlt 10 év során mintegy 20 százalékkal – csökkent, holott a flotta korábban sem volt elegendő. Az elöregedett géppark miatt ráadásul az üzemképesség is csak 55-70 százalék körüli.

Beszédes statisztika, hogy az éjszakai műszakban kivonult 73 célgépből nyolc meghibásodott, és üzemképtelen lett munkavégzés közben.

Az FKF munkatársai a nehéz finanszírozási helyzet ellenére törekszenek arra, hogy a legtöbbet hozzák ki a leromlott műszaki állapotú eszközparkból. A társaság szerelőbázisain szakembereik folyamatosan igyekeznek ismét üzemképes állapotba hozni a járműveket, írták.

Azt is hangsúlyozták, hogy az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösség köteles gondoskodni az épület előtti járdaszakasz takarításáról. Továbbá a közösségi közlekedési eszközök üzemeltetőit és a kerületi önkormányzatokat is jelentős kötelezettség illeti a maguk területén. Nyomatékosan kéri az FKF a Budapesten gépjárművel közlekedőket, hogy csak megfelelő műszaki állapotban lévő, az időjárásnak megfelelő, lehetőleg téli gumival felszerelt autóval induljanak útnak, és aki teheti, a jelentősebb hóesést követő napszakokban saját gépkocsi helyett használja a közösségi közlekedést. Azt is kérik, hogy a járművezetők figyeljenek oda a szabályos parkolásra, ugyanis az úttestre belógó járművek nehezítik a munkavégzést, továbbá a forgalomban engedjék előre a síkosságmentesítő járműveket.